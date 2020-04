Coronavirus: vea cómo es el éxodo de venezolanos para volver a su país

EFE

Los funcionarios de las entidades colombianas rociaron con desinfectante y les tomaron la temperatura a los migrantes venezolanos, entre los que se contaban un gran número de niños. "Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus. No tenemos medicina para combatir eso, porque en realidad en Venezuela no se consigue nada", dijo a AFP Alexánder Colmenares, un joven migrante.



Y sin embargo, en las poblaciones fronterizas las autoridades han manifestado que el flujo de migrantes no ha disminuido y que muchos de ellos siguen viniendo desde Venezuela, a pesar de que oficialmente la frontera está cerrada. Por ejemplo, en el corregimiento de La Parada, del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, el hacinamiento de migrantes continúa siendo una problemática difícil de solucionar y que amenaza con agravar la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus.