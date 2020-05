Hijos del 'Chapo' Guzmán intimidan con toque de queda por coronavirus

Después de que el condenado narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán fuera capturado por las autoridades, sus hijos quedaron encargados de una parte del cartel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Actualmente se les conoce con el nombre de 'Los Chapitos' y tienen una fuerte presencia en la ciudad de Culiacán, una población que queda en el estado de Sinaloa. Este sector del cartel se encuentra en una cruenta pelea contra otro famoso narcotrafiante, conocido como 'El Mayo' Zambada, quien ha ganado poder después de la condena que se le impuso al' Chapo' en EE. UU.



Su enfrentamiento se hizo evidente después de que la fuerza pública mexicana intentara arrestar a uno de 'Los Chapitos', el 17 de octubre del 2019. En ese momento, los hombres de 'El Mayo' le negaron su ayuda. Las disputas se han recrudecido en los últimos meses y han generado un alza en las cifras de homicidios.

Sin embargo, 'Los Chapitos' aún ostentan un gran poder en Sinaloa. De hecho, dos de los hijos que más renombre tienen son Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán, quienes estarían detrás de una serie de videos que se han viralizado en las últimas semanas.



Hombres fuertemente armados que transitan en carros lujosos por las calles de Sinaloa hacen advertencias a los ciudadanos. "Se les informa que después de las 10 p.m. tienen que estar en sus casas por el coronavirus", dice uno de los hombres en un video. Según él, esa es una orden de 'Los Chapitos'.



(Le puede interesar: Las haciendas del 'Chapo' Guzmán que se rastrean en Colombia).



"No es juego", añade el hombre.



En otros videos, estas personas amenazan a los ciudadanos con imponerles multas e incluso "arrestarlos" si los encuentran en la calle violando el toque de queda.



Asimismo, intimidan a la población con castigos físicos, como golpes con tablas. Esto aplicaría para las personas que "no tienen oficio", pues hicieron la claridad de que aquellos que regresan de sus trabajos después de su jornada laboral no serán detenidos de forma arbitraria.



Culiacán es una de las ciudades mexicanas más afectadas por la pandemia del nuevo coronavirus. De hecho, la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa tuvo que implementar una serie de filtros sanitarios debido a que los casos de contagios se dispararon en los últimos días.



(Además: 'El Seguimiento 39', el misterioso 'cartel de carteles' de México).



Según las autoridades mexicanas, en ese estado, sólo en una semana, hubo 229 casos nuevos y un total de 165 fallecimientos a causa de la covid-19, enfermedad provocada por el coronavirus. Hasta el momento, México reporta más de 2.100 personas fallecidas y más de 23.400 casos de individuos contagiados.

Tendencias EL TIEMPO