'No mentir, no robar y no traicionar ayuda a que no dé coronavirus'

Este jueves 4 de junio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una conferencia de prensa en la ciudad de Palenque del estado de Chiapas. Allí, el mandatario hizo un balance del progreso del nuevo coronavirus en su país.

Algunas personas intervinieron durante su presentación y le preguntaron por los protocolos que sigue a la hora de alimentarse y asearse. Él respondió que se atiene a las medidas de lavado de manos y aislamiento social.



"Recomiendo la sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, la alimentación, comer saludable y evitar los productos chatarra", señaló el mandatario. Agregó que todas estas medidas debían ser de carácter "voluntario" y que no debían imponerse.

También defendió la gestión que ha hecho su gobierno para hacerle frente a la pandemia. Señaló que las estrategias que estaba implementando eran las propicias para frenar su avance y apuntó que México fue afortunado debido a que no tuvo que enfrentar esta crisis antes que otros países.



"Yo pienso que nuestra estrategia ha sido la correcta, la adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia. Eso nos permitió prepararnos: que no nos faltaran camas (de cuidados intensivos) y que pudiéramos hospitalizar a todos los enfermos", dijo López Obrador.

Más adelante, Amlo, como se le conoce en su país, sorprendió a los asistentes a la conferencia de prensa cuando dio un desafortunado consejo: "Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus", aseguró el mandatario.



Pese a que en las últimas horas México batió un récord de personas muertas por covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, el gobierno ha implementado un proceso que denomina como 'Nueva Normalidad', que empezó a funcionar desde el pasado lunes 1 de junio.



Con esto busca reabrir algunos sectores de la industria y está tratando de reactivar de forma paulatina la economía. El gobierno de Amlo hizo una campaña para explicar a la ciudadanía cómo que la reapertura va a ser de forma gradual. Utilizó la metáfora de un semáforo, cuyo primer color es el rojo.



Mientras estén en ese estado, las personas sólo podrán ejecutar las actividades esenciales. Pero más tarde podrán llegar paulatinamente al verde, lo cual quiere decir que podrán funcionar otros sectores económicos y habilitar poco a poco el tránsito en espacios públicos.



México es el cuarto país de Latinoamérica con más casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus, pues ya superó los 100.000 contagios. Además, sus cifras de muertes se han elevado de forma rápida en el último mes. De hecho, esta semana hubo días en los que superó los 1.000 decesos en sólo 24 horas. Hasta ahora cuenta con más de 11.720 fallecidos a causa del virus.

