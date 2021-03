Brasil supera a India y es el segundo país con más casos de covid

Brasil, actual epicentro global de la pandemia de la covid, superó a India en número de contagios y asumió como el segundo país con más casos de la enfermedad en el mundo, superado tan sólo por Estados Unidos.

El gigante latinoamericano, que también es el segundo en número de muertes por coronavirus en el mundo igualmente después de Estados Unidos, registró el viernes 85.663 nuevos contagios, el segundo mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia, con lo que acumuló 11.363.380 infectados.



Con ese número Brasil ya había superado a India en número de contagiados hasta el viernes, ya que el país asiático contabilizaba entonces 11.308.846 casos, pero el Gobierno indio ya divulgó su total de nuevos casos este sábado (24.882), con lo que su acumulado hasta hoy (11'333.728) también se ubicó por debajo del brasileño.



De acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos permanece como el primer país en número de contagios de covid en el mundo, con 29,35 millones de casos, seguido ahora por Brasil (11,36 millones), India (11,33 millones), Rusia (4,33 millones), Reino Unido (4,26 millones), Francia (4,07 millones) y España (3,18 millones).



Con la pandemia fuera de control en Brasil y estabilizándose en India, la tendencia es que la diferencia entre la nación sudamericana y la asiática en número de casos siga aumentando en los próximos días.



Ello debido a que el promedio de casos en la última semana en Brasil llegó el jueves a un nivel récord, 70.593 diarios, con un salto del 55,25 % frente a la media semanal medida hace un mes (45.470 contagios diarios el 12 de febrero).



Brasil ocupó por varias semanas el segundo lugar en número de contagios en el mundo, pero fue superado por India en septiembre pasado, cuando ese país sufrió un recrudecimiento de la pandemia.



En cuanto al número de muertes, las cifras en Brasil también deben seguir creciendo en los próximos días, según la actual curva de letalidad de la pandemia en el país. El país registró el viernes 2.216 nuevas muertes por la enfermedad, con lo que encadenó tres días seguidos con más de 2.200 víctimas diarias y acumuló 275.105 fallecimientos desde el inicio de la crisis sanitaria.



El del viernes fue el tercer mayor número de óbitos por coronavirus en un día en

Brasil desde el inicio de la pandemia, tras los 2.286 registrados el miércoles y los 2.233 del jueves, con lo que el promedio de muertes en la última semana llegó hasta el récord de 1.762 diarias.



El promedio de muertes en Brasil en la última semana fue en un 65,47 % superior a la media de hace un mes (1.065 víctimas diarias el 12 de febrero), lo que confirma que la pandemia se sigue agravando en Brasil mientras que tiende a estabilizarse en gran parte del mundo.



De acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins, la lista de países con más muertes por covid también las encabezan Estados Unidos (532.593) y

Brasil (275.105), seguidos por México (193.851), India (158.446), Reino Unido (125.580) e Italia (101.564).



Los elevados promedios en los últimos días confirman que Brasil sufre actualmente una nueva ola de la pandemia, más virulenta y letal, en parte provocada por la circulación de nuevas cepas del virus, entre las cuales la variante brasileña que tuvo origen en la Amazonía y que, según investigadores, es tres veces más contagiosa que la original.



Brasil, con sus 210 millones de habitantes, cuenta con poco menos del 3 % de la población mundial, pero acumula el 10,4 % de los muertos por coronavirus en todo el mundo y el 9,5 % del total de contagiados.



El porcentaje de brasileños contagiados sube hasta el 15 % del total en el mundo si tan sólo se tienen en cuanta los datos de las dos últimas semanas, según un informe divulgado el viernes por la organización Médicos Sin Frontera (MSF).

Lula se vacunó

El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva recibió este sábado la primera dosis de la vacuna china CoronaVac contra el coronavirus e hizo un llamado a la población a evitar aglomeraciones en momentos que el país atraviesa una letal segunda ola de la pandemia.



"Recibí la vacuna del (instituto) Butantan, la CoronaVac, es exactamente la que quería recibir. En 14 o hasta 28 días voy a tomar la segunda dosis. Podría estar mucho más feliz si hubiese vacunas para todo el mundo", dijo Lula, de 75 años, en un video publicado en sus redes sociales tras recibir la inyección en Sao Bernardo do Campo (periferia de Sao Paulo).



El exmandatario izquierdista se inmunizó pocos días después de que arremetiera contra las "decisiones imbéciles" del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro -quien llegó a decir que no se iba a vacunar- en la gestión de la pandemia, que atraviesa su peor auge y deja más de 275.000 muertos en el país.



"Creo que todas las personas que son obligadas a trabajar, que no tienen cómo quedarse en casa, deben recibir la vacuna y es obligación del gobierno garantizar las vacunas", agregó el exsindicalista y fundador del Partido de los Trabajadores (PT).



Lula afirmó que Brasil "no tiene gobierno" durante una rueda de prensa el miércoles, en su retorno a la política dos días después de que un juez de la Suprema Corte anulara las condenas por corrupción en su contra, una decisión que le devolvió sus derechos políticos.



AFP Y EFE

