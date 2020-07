Guayaquil: el drama de los muertos por covid cuyos cuerpos no aparecen

Elsa Maldonado, una ecuatoriana residente en Guayaquil, tiene dos cadáveres con el nombre de su madre. Su testimonio evidencia la dura crisis emocional que enfrenta todos los días desde que le entregaron las cenizas que, supuestamente, pertenecían a su progenitora.

La madre de Elsa, Emma Marina Aguirre, de 86 años, falleció el pasado 24 de marzo durante la grave crisis sanitaria que sufrió Guayaquil por efectos de la pandemia de la covid-19 que, según datos extraoficiales, provocó la muerte de al menos 10.000 personas en esta urbe costera de Ecuador.



(Lea también: El alto costo que Guayaquil pagó por la inmunización)



Cuatro días después del fallecimiento de Emma, la Junta Nacional de Beneficencia le entregó a Elsa una urna con las cenizas de su madre. “Con el inmenso dolor que sentía levantamos un altar en la habitación que ella ocupaba y ahí pusimos sus restos para que descanse en paz”, le dijo a EL TIEMPO.



Veinte días después, mediante una llamada, le notificaban que el cuerpo de su madre había sido enterrado en el cementerio Parque de la Paz y así constaba en un informativo de la página web que las autoridades de gobierno abrieron para notificar a los parientes el lugar donde habían sido sepultados sus seres queridos, durante la crisis.



“Estoy pidiendo la exhumación del cuerpo enterrado y que se practiquen los exámenes de ADN a los restos de los dos cuerpos para que me certifiquen cuál es el de mi madre”, comentó Elsa en medio del llanto. Mientras tanto decidió sacar la urna con las cenizas a un rincón del garaje de su casa: “No puedo seguir llorando tal vez a un desconocido”, dice.



(Lea aquí: Ecuador exigirá pruebas de covid-19 a pasajeros de vuelos nacionales)



No es el único caso. Hay cuerpos de fallecidos durante la crisis pandémica que están extraviados desde hace más de tres meses y aunque inicialmente las autoridades negaron la existencia de cadáveres perdidos, según datos de la Defensoría del Pueblo, la cifra habría llegado a 218 cuerpos.

El cuerpo de mi padre está en uno de esos contenedores sin identificar y por la descomposición estamos esperando los resultados de las pruebas ADN para que nos lo entreguen FACEBOOK

TWITTER

Personal del ministerio de Salud visita el norte de la ciudad costera de Guayaquil, la más golpeada por la pandemia, para hacer pruebas aleatorias. Foto: AFP

Algunos familiares, aun a costa de su salud, han ingresado a buscarlos y se han identificado a 94 personas. Unos 124 cuerpos aún se encontrarían en los contenedores y, debido a su descomposición, deben ser sometidos a pruebas de ADN para verificar su identidad.



Rodolfo Rendón no puede dar con el paradero de su padre, Julio Amable Rendón, desde el 29 de marzo, día en el que falleció. “Es una negligencia inhumana lo que han hecho con nosotros”, le contó a este diario. “El cuerpo de mi padre está en uno de esos contenedores sin identificar y por la descomposición estamos esperando los resultados de las pruebas ADN para que nos lo entreguen y darle una cristiana sepultura. ¿Puede entender el dolor de mi madre y el mío?”.



(Lea también: Ecuador exigirá pruebas de covid-19 a pasajeros de vuelos nacionales)



El caso de Alba Maruri Granda, aunque tiene un final feliz, no deja de ser una pesadilla. El 27 de marzo fue asilada de emergencia en un hospital público de Guayaquil.



Esa misma noche sus familiares fueron notificados de su fallecimiento. Su hermana Aura describió que tras cinco días de engorrosos trámites les entregaron las cenizas, luego de pagar dos mil dólares por el proceso de cremación.



Casi un mes después, el 24 de abril, una ambulancia con tres profesionales de la salud llegaron a la casa de la familia Granda para pedir disculpas y notificar que Alba estaba viva y se habían confundido con la identificación.

Ella es Alba Maruri Grande, cuyo caso conmovió a Ecuador. Foto: Cortesía Aura Maruri

Alba pasó en terapia intensiva y cuando logró su recuperación se identificó y dio la información para contactar a sus familiares. Ahora se recupera en su casa. Las cenizas del “cuerpo extraviado” fueron retiradas de la vivienda de los Granda 15 días después.



El concejal de la ciudad de Guayaquil, Héctor Vanegas, lidera una denuncia contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reclamar por los daños sicológicos y morales de las familias que no encuentran el cuerpo de su ser querido. Ha solicitado el examen de ADN a los cuerpos que todavía están sin identificación.



En diálogo con este medio, el concejal reconoció que la afectación de la pandemia en esta ciudad desbordó los servicios sanitarios y sorprendió por el simultáneo fallecimiento de miles de personas, pero cuestionó el protocolo y el manejo de los cuerpos. Señaló que las acciones legales e indemnizaciones a los familiares

No puedo seguir llorando tal vez a un desconocido FACEBOOK

TWITTER

En la ciudad de Guayaquil, los cuerpos que han aparecido en las calles han durado hasta tres días a la intemperie. Foto: AFP

En la última semana, el juez Carlos Andrade López aceptó una acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y declaró la vulneración de los derechos a la dignidad humana, integridad personal, al derecho constitucional de acceso a servicios públicos de óptima calidad y a la seguridad jurídica.



Varios hospitales deberán aplicar acciones de reparación integral dirigidas a las familias afectadas en Guayaquil que se acogieron a la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo.



(Lea también: En redada anticorrupción en Ecuador, detienen al expresidente Bucaram)



Adicionalmente, el Ministerio de Salud Pública deberá brindar atención médica y psicológica, por un año, a los familiares afectados hasta el cuarto grado de consanguineidad, y las instituciones involucradas deberán pedir disculpas públicas por haber vulnerado sus derechos constitucionales, mediante una publicación en un periódico de Guayaquil.

A los familiares de Alba Maruri Granda les dijeron que ella había muerto. Sin embargo, un mes después les comunicaron que se encontraba internada en una clínica. Foto: Cortesía Aura Maruri

Los cobros para buscar un cuerpo

La periodista del diario guayaquileño Expreso, Blanca Moncada, quien realiza un seguimiento al caso de los cadáveres desaparecidos, considera que con el sistema mortuorio colapsado no se tomaron medidas de control. “Hubo corrupción en el manejo de los cadáveres, se cobraba a los familiares, según denuncias, entre 200 y 1.500 dólares para buscar los cuerpos apilados en contenedores”.



“Se dice que la confusión se produjo porque de los cuerpos se desprendieron las etiquetas de identificación, pero eso no es un determinante sino una excusa. Hay varios protocolos forenses para cuidar la identidad de los cuerpos que no se respetaron y pudieron haber evitado esta situación”.



(En otras noticias: 'Extraterrestres en Ecuador': la noticia por radio que causó tragedia)



“En este caso se juega a 'botarse la pelotita' y con el registro histórico de fallecidos, que no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país, va ser siempre la excusa perfecta”.

MAGGY AYALA SAMANIEGO

Corresponsal de EL TIEMPO

Quito