El duro desafío de quienes contraen covid-19 en el Amazonas

Ilton Alves lleva más de diez días luchando contra el covid-19 en Amazonas. El oxígeno se lo ha tenido que pagar de su propio bolsillo. Ni su seguro médico privado ni la red pública le han atendido. Están colapsados.



A la dramática realidad del estado brasileño más azotado por la pandemia, se le suma que la variante P.1 (B.1.1.28.1) del Sars-CoV-2, identificada por primera vez en esa región, ya circula en el municipio de Tabatinga, fronterizo con Leticia, capital de la Amazonia colombiana.



Cuando comenzó a sentir la falta de aire, Ilton, de 63 años, acudió hasta la puerta de urgencias en busca de la atención médica que supuestamente le garantizaba su seguro, pero el hospital asignado, como todos los de la capital Manaos, estaba colapsado.



Fue orientado a regresar a su casa y comprar una bombona de oxígeno para controlar su baja saturación, una hazaña en una ciudad donde al menos medio centenar de personas han muerto asfixiadas debido a la falta del elemento vital.



Y es que la falta de recursos, principalmente de oxígeno, se ha convertido en una tragedia adicional a un mal que ya ha causado cerca de 7.500 muertos y 255.000 casos de coronavirus en el principal estado de la Amazonía brasileña.



"Nunca imaginé que necesitaría oxígeno en casa, porque nosotros teníamos un seguro de salud", confiesa Ilton desde su residencia en Manaos, donde recibe la visita diaria de una fisioterapeuta para ejercitar los pulmones y sobreponerse así a las secuelas del coronavirus.



"No necesitaba que me ingresaran, pero al menos que me atendieran, que me prescribieran un medicamento", lamenta.

Alves lleva más de diez días luchando contra el coronavirus en Amazonas. El oxígeno se lo ha tenido que pagar de su propio bolsillo. Foto: Raphael Alves / EFE

Mientras Ilton permanece aislado en una de las salas de su casa, su mujer, Adjanir, acude todos los días a trabajar al pequeño mercado de la familia, un servicio esencial en una ciudad que está bajo un toque de queda de 24 horas por día en un intento para frenar la expansión del virus.



Las deudas, admite, se han acumulado a lo largo del último año y no hay cómo parar. "Es una fase muy difícil. A mis 58 años nunca pensé pasar por todo lo que estoy pasando. Ver a mi marido enfermo, sin un hospital para cuidar de él y yo teniendo que trabajar para pagar las cuentas y corriendo el riesgo de ponerme enferma también", asegura Adjanir.



El caso de Ilton ilustra la trágica situación que viven diariamente miles de brasileños en Manaos, el mayor reflejo de la caótica gestión de la pandemia en Brasil, donde el virus ya deja más de 220.000 muertos y casi 9 millones de contagios.



Temor por la variante que circula en el Amazonas colombiano:

Además de la crisis que vive Brasil en medio de la pandemia, en Colombia hay inquietud por la detección de una nueva variante del coronavirus.



Entre las decenas de variantes del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que se han identificado en el mundo, en medio de los procesos normales de mutación que sufren los virus, está la P.1 (B.1.1.28.1), que fue identificada por primera vez en diciembre en el estado de Amazonas en Brasil y ya circula en el municipio de Tabatinga, fronterizo con Leticia, capital de la Amazonia colombiana, según confirmó un estudio del vecino país.



Esta variante ha generado preocupación porque, tal como ha confirmado la ciencia, tiene una mayor transmisibilidad y podría explicar la afectación por el covid-19 que ha sufrido la zona amazónica del Brasil en las semanas recientes.



Un estudio divulgado ayer, a cargo de institutos científicos del vecino país, dio varias pistas sobre esta nueva variante.



Esta investigación brasilera caracterizó las secuencias genómicas del SARS-CoV-2 que circulan en el estado del Amazonas desde noviembre hasta mediados de enero. En concreto, se secuenciaron 250 genomas; 177 de Manaos (capital del estado) y 73 del interior.



Vale decir que, además de Tabatinga, esta variante fue identificada en São Gabriel da Cachoeira, en la frontera con los departamentos de Guainía y Vaupés, describe el estudio.



Por lo pronto, la Amazonia colombiana muestra una afectación baja moderada de nuevos casos de covid-19, muy relacionada con las festividades de diciembre, según afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Sistema de salud, en jaque por la pandemia:

En la capital amazónica de Brasil los hospitales están cada vez más colapsados (Manaos es la única ciudad de Amazonas que cuenta con camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos) y al menos 296 pacientes con síntomas graves ya han sido trasladados a otros estados del país.



Las muertes por covid-19 también aumentan día a día y las filas en busca de oxígeno no cesan mientras prolifera el mercado negro de gas. Algunos científicos han atribuido el recrudecimiento de la situación en Amazonas al surgimiento de una nueva variante del covid-19 en la región, aunque todavía no existe una comprobación que demuestre que la nueva variante es más virulenta o transmisible que las anteriores.

El comerciante Ilton García, de 63 años, realiza fisioterapia respiratoria como parte de su recuperación para el covid-19. Foto: Raphael Alves / EFE

De acuerdo con el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha expresado su preocupación por la nueva mutación, al menos ocho países ya han identificado la variante brasileña, entre ellos Japón, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.



Su presencia ha encendido también las alertas entre las autoridades brasileñas y algunos gobernadores han advertido sobre el riesgo de que la trágica situación de

Amazonas se repita en otros estados de Brasil, uno de los epicentros mundiales de la pandemia.



"Estamos en un vuelo ciego en este momento y no sabemos el potencial de este virus, de esta nueva cepa que está llegando", advirtió el médico y gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado.

ELTIEMPO.COM

*Con EFE y LA UNIDAD DE SALUD

