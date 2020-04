La tragedia en las calles de Ecuador por coronavirus, en fotos

AFP

En la entrada de un cementerio de Guayaquil, un hombre desinfecta un ataúd. Los cuerpos de personas cuya causa de muerte no se ha identificado, parecen inundar las calles de Guayaquil. Hasta el jueves 2 de abril, las autoridades habían reportado que alcanzaron a recoger alrededor de 300 cadáveres, los cuales no habían podido ser llevados a la morgue.



Y sin embargo, los reportes oficiales apuntan a que en el país no hay más de 150 personas fallecidas por causas relacionadas con el nuevo coronavirus. "Tenemos la obligación de transparentar toda la información estadística de covid-19, por dolorosa que sea. La rapidez del contagio rebasa las cifras oficiales. Hay muchos más contagiados que los que dieron positivo", escribió el presidente Lenin Moreno en su cuenta de Twitter.