Guayaquil no tiene cómo enterrar sus muertos en medio del coronavirus

Con más habitantes que la capital, Quito, y uno de los puertos más grandes del Pacífico en Suramérica, Guayaquil, Ecuador, es hoy una de las ciudades de la región donde ya se evidencia con mayor rigor la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de covid-19.



Allí, los hospitales ya no tienen capacidad para atender a los enfermos ni espacio para las personas fallecidas. Así lo afirmó este lunes, en entrevista con W Radio, el periodista ecuatoriano Carlos Vera, quien subrayó la preocupación que hay porque las cifras oficiales del gobierno del vecino país no generan crédito en la población ante la realidad que están viendo en sus hogares, calles, hospitales y cementerios.

Vera cuenta que las funerarias están llenas y que, según los encargados de estas, están llegando alrededor de 170 muertos por día. Sin embargo, no se ha podido establecer con certeza cuántos de estos fallecieron a causa del nuevo coronavirus, pues las pruebas diagnósticas no estarían abarcando a todos los contagiados.

En redes sociales se han difundido videos que muestran cómo en instalaciones sanitarias ya se agolpan las bolsas con cadáveres. “La morgue ya está colapsada, está llena”, dice un trabajador sanitario en una de estas instituciones.

El periodista Vera asegura que hay de 30 a 40 cadáveres en el hospital de Guayaquil y que ante la ausencia de pruebas, los médicos están diagnosticando el coronavirus solo a las personas que manifiestan tener los síntomas.



Este lunes, agregó Vera, deben comenzar a “depositarse” estos cadáveres en inhumaciones masivas. “La diferencia es que la fosa no va a ser de una sola tumba, sino que van a ser tumbas individuales”, explicó.

La situación ha empeorado en los últimos días, dice, porque los tres grandes cementerios de Guayaquil tienen capacidad para cremar hasta 10 personas por día, dado que cada cremación toma unas dos horas, pero los fallecidos superan estos números.



El promedio de muertes diarias allí, según el periodista, era de 50 a 60, y por ello presumen que los que han elevado la cifra hasta 170 son víctimas mortales de la enfermedad que tiene a media humanidad confinada en sus hogares y alejada del contacto social.

Asegura también que el gobierno de Ecuador “no está dando las cifras reales” y que las 69 ambulancias y los tres vehículos de criminalística de las autoridades no están bien distribuidos para recoger a las personas que fallecen en sus hogares, ni tienen a dónde llevarlas. “Hay dos o tres casos de familias que han sacado sus muertos a las veredas (aceras) para que los vayan a recoger”, ilustró el experimentado comunicador.



Dijo también que las circunstancias de pobreza de buena parte de la población, que vive del día, ha dificultado el cumplimiento de las medidas de quedarse en casa.



Según las cifras oficiales conocidas este lunes, en Ecuador han fallecido 60 personas y 1.962 están contagiadas. La jornada laboral fue suspendida, por lo pronto, hasta el 5 de abril y solo una provincia, Napo en el Amazonas, no registra casos de contagio.



Estas cifras también dicen que la mayoría de las muertes han ocurrido en la provincia de Guayas, de la que hace parte Guayaquil, con 38 en total.



En el país vecino al sur de Colombia, también hay 3.083 casos sospechosos de covid-19 y otros 2.223 han sido descartados.



Ante las denuncias provenientes de Guayaquil, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que elaborarán un boletín semanal sobre las defunciones en cada provincia y sus causas, más allá de si son o no por covid-19.



Las autoridades de Guayas también pidieron tranquilidad a la ciudadanía y aseguraron que hay un protocolo establecido para recoger los cadáveres.



Según Romo, muchos de los cadáveres acumulados se deben a que las funerarias prefieren que sean las Fuerzas Armadas las que hagan el levantamiento de los cuerpos por temor a posibles contagios.



ELTIEMPO.COM, con información de EFE