Dos ministros del gabinete de Piñera, contagiados de covid-19 en Chile

Los ministros de Obras Públicas, Alfredo Moreno, y de Energía, Juan Carlos Jobet, de Chile se convirtieron en los primeros miembros del gabinete del presidente de Sebastián Piñera en contagiarse de coronavirus, en medio del preocupante incremento de casos y muertes por la pandemia en el país.



"He sido notificado que el examen de covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora", anunció Moreno, el primero de los ministros en comunicar el contagio, en su cuenta de Twitter.



El ministro de 63 años había informado el viernes que, tras hacerse el test, decidió iniciar un aislamiento preventivo luego de enterarse de que uno de sus colaborares había dado positivo al covid-19.



En tanto, el ministro Jobet dio positivo por coronavirus, luego que el sábado inició una cuarentena preventiva "al experimentar síntomas leves, que podían estar asociados a la enfermedad", indicó un comunicado del Ministerio de Energía.



Jobet, de 44 años, "no ha tenido contacto directo con el Presidente Sebastián Piñera ni con otros miembros del gabinete en los últimos días", agregó la nota, en la que no especificó cómo se contagió.



Situación sanitaria en Chile

El anuncio se produce el mismo día en que Chile registró un récord de contagios, con 4.895 nuevos infectados y 43 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que elevó el total a 73.997 contagios y 761 muertos desde el primer caso reportado el 3 de marzo.



Chile se consolida como el tercer país de Latinoamérica con mayor cantidad de contagios, siendo precedido por Perú (119.959) y Brasil (que con 363.211 casos es el segundo país en el mundo con más enfermos por coronavirus).

Santiago es el foco de contagios en Chile con el 90 por ciento de los casos del país. Foto: AFP

El incremento de casos ha encendido las alarmas en los hospitales chilenos, que tienen ocupadas un 85 por ciento de sus camas de las unidades de cuidados intensivos. Santiago se mantiene como el mayor foco de la pandemia en

Chile, con el 90 por ciento de los casos en todo el país.



La capital chilena vive una cuarentena total por segunda semana, mientras que en otras tres regiones -Tarapacá y Antofagasta (norte), y La Araucanía (sur)- los confinamientos son selectivos.



El ministro de Salud aclaró que este miércoles se tomaría la decisión respecto de mantener, modificar o suspender las cuarentenas aplicadas en el país.



AFP y EFE