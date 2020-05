Nicaragua y su inexorable camino hacia un gran desastre sanitario

El manejo de la pandemia de covid-19 por el gobierno de Daniel Ortega ha despertado críticas dentro y fuera de Nicaragua, y ha hecho crecer la preocupación sobre el impacto real del nuevo coronavirus en ese país y un posible desastre sanitario.



(Lea también: Últimas noticias sobre el coronavirus en el mundo).



Ortega no ha escuchado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el país no se han impuesto restricciones para evitar la propagación del virus. Al contrario, el Ejecutivo promueve las aglomeraciones, mantiene las fronteras del país abiertas y no ha limitado las actividades deportivas.

Además, la información oficial sobre el covid-19 es escasa y confusa. Según informó el martes el Gobierno nicaragüense, en el país hay 254 contagios (10 veces más que los 25 reportados una semana atrás) y 17 muertos a causa de la enfermedad.



(Le puede interesar: Rosario de razones por las que el virus está disparado en Brasil).

Ortega no ha seguido las recomendaciones de la OMS para enfrentar la pandemia. Foto: AFP

Y, aunque fue la primera vez que las autoridades admitieron cifras de tres dígitos en la cantidad de contagiados, y de dos dígitos en el número de muertos, los especialistas calculan que la cifra de enfermos y decesos por la enfermedad sería mucho mayor.



(Lea también: Perú supera los 100.000 casos de covid-19).



De hecho, la ONG independiente Observatorio Ciudadano, que goza de mayor credibilidad entre los especialistas, contabilizó hasta el 16 de mayo 1.569 casos de covid-19 y 366 fallecidos. Y la Unidad Médica Nicaragüense, compuesta por médicos que rechazan la forma como Ortega maneja el sistema de salud en Nicaragua, advierte de graves consecuencias si el presidente mantiene su posición.



Por ahora, organizaciones civiles dan cuenta de hospitales colapsados por pacientes con males respiratorios, que oficialmente son atribuidos a enfermedades como “neumonía atípica”.



(Le puede interesar: Ecuador anuncia recorte del gasto público para enfrentar la crisis).



El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, manifestó su preocupación de que Nicaragua esté ocultando el avance del coronavirus. “Estamos preocupados por numerosos reportes creíbles de que los hospitales están llenándose y que se están enterrando cuerpos a escondidas de noche”, dijo el secretario de Estado, después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) aseguró que el país ha incumplido su obligación de reportar los casos y muertes por covid-19.

El secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, expresó su preocupación por la situación en Nicaragua. Foto: EFE

Para Pompeo, los “entierros exprés” –féretros que van directamente del hospital a cementerio, custodiados por policías y paramilitares, y son enterrados con sigilo, muchas veces en horas de la noche– apuntan a “una situación mucho más grave de lo que el régimen está reconociendo”.



(Le puede interesar: Chile extiende 'megacuarentena' en Santiago tras nuevo pico de casos).



El mismo entierro inmediato este jueves del jefe de Seguridad Pública de la Policía Nacional, Olivio Hernández, despertó sospechas de que fue víctima del covid-19.

Incluso hay quienes dicen que cada persona en el país conoce a un enfermo o muerto por la pandemia. “Esto ya no es una historia que se está contando, la estamos viviendo cada uno de nosotros, con nuestros vecinos, nuestros conocidos, con la gente que está en los diferentes campos de la opinión pública”, dijo José Adán Aguerri, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal conglomerado empresarial nicaragüense.



Hasta ahora se desconoce si Ortega, quien insiste en dar prioridad a la economía en medio de la pandemia, cuenta con una estrategia para evitar un desastre sanitario. Mientras tanto, miembros de la Unidad Médica Nicaragüense que brindan orientación gratuita sobre la pandemia del covid-19 denuncian haber recibido amenazas, y los carpinteros trabajan en jornadas extenuantes para fabricar ataúdes sellados, ante los sombríos pronósticos del posible impacto del coronavirus en ese país.



Además, poblaciones como la de los indígenas ulwas, asentados en la comunidad de Karawala, en el litoral Caribe de Nicaragua, ya comenzaron a establecer cuarentenas comunitarias para evitar ser contagiados por los comerciantes que llegan a esa zona remota.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de AFP y Efe