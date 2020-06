Los colombianos que acampan afuera de una embajada esperando un vuelo

Duermen en carpas a las afuera de la embajada de Colombia en Santiago de Chile. Durante las noches, la temperatura suele llegar a los 12 grados centígrados. Y en las madrugadas, baja hasta los 9. Así han vivido en los últimos días cerca de 200 colombianos que esperan un vuelo humanitario para regresar al país.

La mayoría están en situación de calle y pasan la noche en cambuches improvisados a las afueras del edificio. Otros duermen en albergues o en la casa de alguien que les presta una cama. Hay personas de todas las edades: desde bebés que no han cumplido su primer año de vida hasta adultos mayores.



Sus historias son diversas: algunos viajaron por turismo, otros buscaban mejores oportunidades de vida mientras varios ya estaban radicados en la capital chilena.

Pero ante la emergencia sanitaria del coronavirus, se quedaron sin trabajos, sus ahorros se fueron acabando y quedaron atascados por el cierre de fronteras y la cancelación masiva de vuelos y expuestos al riesgo del contagio en las calles.



El invierto está llegando el hemisferio sur del planeta y estos colombianos tratan de regresar al país lo antes posible. EL TIEMPO conoció el relato de siete personas que todos los días tratan de gestionar algún permiso o vuelo humanitario.



Luis Balladares, de 55 años, por ejemplo, lleva más de dos años en Chile. En febrero de este año se quedó sin trabajo y trató de buscar un nuevo puesto. Pero no encontró nada.

“Desde entonces he estado en situación de calle. Me quedé sin fondos y fui a la Cancillería para pedirles ayuda, pero he dormido los últimos días a las afueras de la embajada”, dice Balladares.



Otro caso es el de Jesús Obirne Mezú quien tiene a un niño de 9 años en Colombia. “La idea es irme de aquí con mi esposa. Mi hijo está con su abuela y yo me quedé sin trabajo. Vine a un curso de paneles solares pero las cosas no se dieron y mi hijo me está clamando. No hay para los alimentos. Deseo salir de acá porque estamos durmiendo en la calle”, expresa Obirne Mezú.



Pero en este grupo de personas también hay embarazadas. Es el caso de Leidy, quien viajó a Chile de vacaciones y tuvo que quedarse en el país luego de que cerraran fronteras. “Estoy embarazada y quiero volver”, dice.



Con la ayuda de un abogado en Cali, un grupo de 92 colombianos (entre ellas estas tres personas) interpusieron una tutela para conseguir un vuelo humanitario. El recurso resultó a favor el pasado 28 de mayo y ahora esperan que las autoridades definan una fecha para viajar de regreso.



En la tutela, a la cual tuvo acceso EL TIEMPO, dice que las personas que interpusieron el recurso afirman “que, en respuesta a las diferentes solicitudes por los agenciados, la Cancillería no les ha brindado ninguna ayuda humanitaria, como tampoco la repatriación”.



Sin embargo, aunque estas 92 personas lograron tutelar sus derechos, aún hay personas esperando. Yesid Castaño, presidente de la ONG Inmigrantes Berracos en Chile, que le brinda ayuda a esta población varada en Chile, le explicó a este diario que aún hay más colombianos esperando por una respuesta.



“Aún hay cientos de personas que no pueden seguir pagando arriendo, que no tienen trabajo”, explicó Castaño, quien además explica que otros colombianos están en crisis ante los posibles desalojos por la falta de pago en sus viviendas.

“Aunque el gobierno chileno decidió que cortaran el agua y energía, las administraciones de los edificios son las que deciden suspender o cortar el servicio. Muchos están al borde de quedar en situación de calle, y estos van a ser nuevos colombianos que van a comenzar a acampar fuera del consulado”, agrega Castaño. Él calcula que entre 500 y 1.000 colombianos en Santiago pueden estar necesitandi ayudas económicas en estos momentos.



Y estar en la calle solo agrava el riesgo del contagio. Chile, según la universidad Johns Hopkins, tiene cerca de 90.000 contagiados y las autoridades sanitarias se han declarado en alerta. Ante esta situación, la Cancillería de Colombia anunció 7.000 millones de pesos para 98 consulados que tiene el país para atender los albergues y alimentación de 3.600 connacionales.



Aunque al país han regresado cerca de 7.900 colombianos provenientes de vuelos humanitarios, cifras de la Cancillería dicen que aún hay alrededor de 13.500 personas que aún están pendientes por retornar al país.



