El presidente Jair Bolsonaro hizo la inusual petición y obtuvo el permiso del Gobierno de Portugal de trasladar temporalmente el órgano del monarca portugués que proclamó la independencia de Brasil y se convirtió en primer emperador y jefe de Estado del país en 1822.

Bolsonaro, según la cancillería, hizo el pedido por considerar la importancia de la figura del monarca en la independencia de Brasil, pero popularmente se estima que se trató de una especie de maniobra política en la antesala de las elecciones presidenciales y generales del 2 de octubre.



El corazón de don Pedro I, conocido como el ‘rey soldado’ y como defensor del liberalismo y de una monarquía constitucional representativa, se encuentra resguardado bajo cinco llaves en la iglesia de la Virgen de la Lapa, en Oporto, desde hace 180 años.



El monarca no solo tuvo una relación muy estrecha con esa ciudad, que le fue leal y centro de los progresistas portugueses en línea con el liberalismo, sino con la iglesia donde se encuentra su corazón, fundada por el sacerdote brasileño Ângelo Sequeira en el siglo XVIII, también creador de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Lapa, que lo custodia hasta hoy.



Una de las cinco llaves que guardan el corazón de don Pedro es para retirar la placa de metal en la puerta del monumento; otras dos, para abrir la red de protección detrás de esta; la cuarta, para la urna, y la última, para una caja de madera en la cual se encuentra un vaso de plata, cerrado con tornillos, en cuyo interior hay un recipiente de vidrio que conserva el órgano del monarca, sumergido en una solución de formol.

Su movilización no solo requiere de la intervención de por lo menos seis personas, sino que se realiza en ocasiones excepcionales para evitar el deterioro del órgano.



Algunos analistas afirman, no obstante, que el pedido de Bolsonaro se hizo para frenar eventuales manifestaciones públicas en contra de su gobierno el día del bicentenario, y para mejorar la caída vertiginosa de su imagen pública e impulsar su candidatura de cara a las elecciones de octubre.



Según las últimas encuestas de opinión de Datafolha, el instituto de votación fundado por el Grupo Folha en 1983 y que actúa de forma independiente desde hace 30 años, el mandatario perdería los comicios con el 28 por ciento, frente al 47 por ciento del Luiz Inácio Lula da Silva.



Los medios locales le han dado poca o ninguna importancia a la participación del corazón de don Pedro I en el bicentenario, y otros analistas, como Diana Brajterman, le dijeron a EL TIEMPO que el inusual pedido también podría ser un intento de la cancillería brasileña de desviar la atención frente al desinterés del actual gobierno por la celebración del bicentenario de la independencia.



Otros como Mario Osava afirmaron que lo del traslado a Brasil del corazón del monarca es “como un chiste”.



“Recuerdo que en 1972 (en la celebración de los 150 años de la independencia de Brasil) trajeron los huesos del emperador. Era época de dictaduras en Brasil y Portugal, y la población terminó difundiendo chistes sobre el llamado ‘huesotour’ (‘ossotur’, en portugués) o turismo de los huesos. Pero, este año, que yo sepa, Brasil no ha organizado nada serio para celebrar la fecha del bicentenario”, dijo.



“Personalmente creo que Bolsonaro y su gobierno –continúa– están preocupados con que se repitan las manifestaciones en su contra que se registraron el 7 de septiembre del año pasado”.

Movilización del corazón

en formol de don Pedro I de Brasil desde Portugal no solo requiere intervención de por lo menos seis personas, sino que se realiza en ocasiones excepcionales

TWITTER

En 2021, Brasil celebró el 199.º aniversario de su independencia en un clima marcado por la tensión social y política. De igual forma, se presentaron multitud de manifestaciones a favor y en contra del actual presidente, quien alentó las manifestaciones “por la libertad y los valores”. Asimismo, le echó ‘gasolina a la candela’ de una eventual intervención militar para clausurar organismos estatales como el Congreso y la Corte Suprema.



Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores (PT) y principal contendor de Bolsonaro, lo acusó entonces de llamar a enfrentamientos con actos “en contra de la democracia”.



Para este año se prevé una situación mucho más tensa y complicada debido a la proximidad de las elecciones del 2 de octubre. En esta fecha, Brasil elegirá presidente, vicepresidente, Congreso nacional, gobernadores, vicegobernadores, Asambleas legislativas estatales y la Cámara del Distrito Federal.



Lo que pasó

En Brasil, como en gran parte de las naciones de la América Española, las guerras napoleónicas terminaron impulsando los ánimos independentistas.



Don Pedro I de Brasil y IV de Portugal (1789-1834) quedó como regente de Brasil cuando finalizaron las guerras napoleónicas. Siendo así, Don Juan IV –su padre–, después del regreso al trono de Portugal, quería que su hijo regresara a Lisboa para seguir manteniendo con Brasil relaciones coloniales.



No obstante, don Pedro se rebeló a esos deseos y decidió proclamar la independencia de Brasil.



La historia cuenta que el monarca desenvainó su espada y exclamó: “Independencia o muerte”, frase que se conoció como el Grito de Ipiranga y selló la independencia brasileña de la corona portuguesa en las afueras de la ciudad de São Paulo, hoy una de las capitales más pobladas del mundo.



Asimismo, el soberano abdicó en medio de una grave crisis política y económica y fue coronado después como emperador de Brasil y primer jefe de Estado.



No fue un príncipe ordinario, y Dios permitió que fuera un instrumento de liberación tanto para Brasil como para Portugal, según una cita atribuida por el fallecido historiador Otávio Tarquínio de Sousa (1889- 1959) a Evaristo de la Vega, uno de los más enconados críticos del monarca.



En su opinión, los brasileños debían estar agradecidos con don Pedro por haberse quedado en Brasil cuando se le pedía que regresara a Portugal, lo que permitió al país ser una nación libre y no una tierra “desgarrada en pequeñas repúblicas enemigas, en las que apenas prevalecían la anarquía y el espíritu militar”, de acuerdo con la cita del historiador de Souza.



“El corazón de don Pedro es el símbolo de la lucha por la libertad”, dijo Francisco Ribeiro da Silva, historiador de la Hermandad Nuestra Señora de la Lapa, en una entrevista con la agencia EFE

Y por eso será transportado en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para que participe en las celebraciones del bicentenario el próximo 7 de septiembre.



El Instituto de Medicina Legal de Oporto confirmó que el órgano del monarca puede ser transportado en un ambiente presurizado, pero EL TIEMPO no pudo determinar cuál será el monto de los seguros que se pagarán, pues no recibió respuesta ni de la embajada de Brasil en Lisboa ni de la alcaldía de Oporto a quienes contactó.



No obstante, se sabe que se necesitan, por lo menos, seis personas para asegurar el máximo de cuidado con el órgano en un desplazamiento, que exige cuidados extremos.



"No podemos olvidar que se trata de un órgano humano que está depositado allí desde hace 180 años. Los riesgos de desintegración son muy reales", advirtió el historiador Ribeiro Porto a EFE.



Pedro I abdicó al trono imperial en 1831 y regresó a Portugal, su país natal, pero en su testamento dejó consignada su voluntad de que su corazón se quedara en la ciudad de Oporto y sus demás restos mortales fueran enterrados en Brasil, según algunos historiadores.



Cuando se cumplieron 150 años del Grito de Ipiranga, los restos de Don Pedro fueron trasladados y sepultados al lado de los de sus dos esposas, María Leopoldina y Amelia, en el Monumento de la Independencia en la ciudad de Sao Paulo.



Los tres cuerpos fueron exhumados después en 2012 y se hicieron investigaciones arqueológicas y científicas para obtener más información respecto al emperador y a las dos emperatrices.



En enero de este año, seis años después que el corazón de Don Pedro I viera la luz del día por última vez, el director portugués Miguel Goncalves Mendes lo grabó para una producción cinematográfica luso-brasileña.

Aunque el Imperio brasileño terminó oficialmente con la proclamación de la República hace 133 años, algunos brasileños estiman que tanto Don Pedro I como su sucesor, Pedro II, hicieron parte de una época dorada de la historia de su país. Una encuesta realizada en 1993 concluyó que el 10 por ciento de los entrevistados apoyaban la monarquía.



Sin embargo, el sociólogo Geraldo Nunes no cree que hoy día el resultado de una encuesta similar sea el mismo, porque “los brasileños estamos muy preocupados con nuestro presente y futuro inmediatos”.

GLORIA HELENA REY

Especial para EL TIEMPO

En Twitter: @GloriaHelenaRey