La redacción de la nueva Constitución de Chil entró este fin de semana en la recta final con la entrega del borrador del texto a la Comisión de Armonización, uno de los últimos pasos del proceso, que tendrá lugar el lunes.



(Lea aquí: Las lecciones de Chile para Colombia)



Entre aplausos y emoción, los 154 miembros de la Convención dieron por concluida el sábado la redacción del contenido, tras las últimas votaciones de los artículos que formarán parte de este boceto.

"Estamos muy felices de anunciar formalmente que ya tenemos el borrador de nueva Constitución. Hoy, después de 103 sesiones del pleno, muchas de ellas maratónicas, cerramos finalmente el debate constitucional", celebró la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.



"Esta fue una labor tremendamente democrática y participativa", agregó.



El lunes, y en un guiño hacia la descentralización del país, la Convención se reunirá en las ruinas de Huanchaca, en Antofagasta (al norte), donde hará entrega de texto a la Comisión de Armonización.



(Le puede interesar: La nueva Constitución de Chile enfrenta un camino de espinas)



Esta instancia que tendrá hasta el 9 de junio para proponer mejoras a la redacción y coherencia jurídica, detectar posibles contradicciones y eliminar contenido repetido.

Casi 500 artículos

En total son 499 artículos los que conforman el borrador, muchos orientados a aumentar los derechos sociales: crear un sistema universal de salud, fortalecer la educación pública, la corresponsabilidad de género, proteger del medioambiente o engrosar los derechos de los pueblos indígenas, que hasta ahora no habían sido incluidos en ningún proceso constituyente.



"Hoy hemos concluido una etapa. ¡Vivan los pueblos de Chile!", exclamó también la expresidenta de la Convención y académica mapuche Elisa Loncón.



Menos esperanzados se mostraron los menos de 40 constituyentes de la derecha, que acusan al texto constituyente de "indigenista" y "partisano", y algunos llaman incluso a rechazarlo en el plebiscito de salida.



"Queda pendiente la elaboración de una propuesta de nueva Constitución para Chile, que una y no segregue. Porque esta Convención, ese trabajo, no lo hizo", indicó la conservadora Marcela Cubillos, exministra de Medio Ambiente.

Plebiscito de salida en septiembre

En paralelo a la armonización del texto también trabajarán la Comisión de Preámbulo, encargada de elaborar el texto que abre la Carta Magna, y la Comisión de Normas Transitorias, a cargo de los artículos transitorios necesarios para la transición entre una Constitución y la otra.



(En otras noticias: Chile: las medidas con las que Boric busca frenar la inflación)



Posteriormente tendrán lugar las votaciones finales, que se podrían alargar hasta 29 de junio, según el cronograma oficial, para presentar el texto a la ciudadanía el 4 de julio.



En caso de aprobarse en el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, la nueva Constitución sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.



El proceso constituyente nació como vía política para desarticular la ola de masivas protestas que comenzó en 2019, una crisis que dejó una treintena de fallecidos, miles de heridos y removió los cimientos de Chile, uno de los países más estables de América Latina.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe

Más noticias