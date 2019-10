Perú, con un Congreso disuelto y una ‘presidenta’ que no gobierna

Perú se debate desde el lunes en la noche en la incertidumbre de tener un Congreso disuelto que se resiste desaparecer, una presidenta interina que no tiene forma de gobernar y el mandatario Martín Vizcarra que llamó a elecciones legislativas para tratar de retornar a la normalidad política.



La decisión de Vizcarra de disolver el Congreso y convocar a comicios fue adoptada luego de que el Legislativo no tramitó una moción de confianza al elegir a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC).

En reacción, el Legislativo declaró la vacancia presidencial por “incompetencia moral” y nombró como presidenta interina a Mercedes Aráoz, la vicepresidenta de Vizcarra.



Pero la debilidad jurídica de estos dos últimos actos quedaron en evidencia con el hecho de que no fueron inscritos en el Diario Oficial y que Aráoz permanece en su casa, desde donde no puede gobernar al no tener un gabinete ministerial, el respaldo de la fuerza pública ni de las instituciones.



En la crisis política de Perú se cruzan elementos como el escándalo de corrupción con la constructora brasileña Odebrecht, en el que todos los expresidentes vivos de ese país están involucrados, y la polarización entre los diferentes partidos que pugnan por no perder sus espacios de poder.

El politólogo peruano Renzo Mazzei, especialista en Política Comparada, le dijo a EL TIEMPO que el Congreso “debió parar la elección de magistrados del TC y debatir la moción de confianza que le presentó el Gobierno. Pero hizo todo lo contrario y, entonces, eligió solo a un magistrado, Gonzalo Ortiz, que para completar es primo del presidente del Congreso, Pedro Olaechea”.



La Constitución peruana establece que así el Congreso sea disuelto, debe permanecer abierta una Comisión Permanente con 25 miembros, que aunque sesiona, no puede aprobar proyectos ni negar los decretos de emergencia que expide el Ejecutivo mientras es elegido y se posesiona el nuevo Congreso.

Policías custodian las inmediaciones del Congreso peruano. La tranquilidad reina en Perú tras la disolución del Congreso. Foto: Efe

Además, aunque hay fuerte presencia policial en las afueras del Congreso, se les ha permitido la entrada a los integrantes de la Comisión Permanente, a pesar de que el lunes en la noche otros se negaron a abandonar la sede del Parlamento.



Mazzei considera que, al tener control de las fuerzas armadas, la decisión de Vizcarra “tiene la cara de legalidad” y será fundamental la opinión de organismos internacionales y de países que lo reconozcan.



Este martes, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado sobre la crisis peruana y consideró que le compete al Tribunal Constitucional pronunciarse “respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”. Además, dijo que ve “constructivo” el llamado a elecciones legislativas.



Eduardo Morón, exviceministro de Economía y profesor de la Universidad del Pacífico de Lima, le dijo a este diario que la situación política en su país es inestable. “No sabemos cómo va a terminar”, agregó.



El académico aseguró que la situación actual es muy diferente a 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso, sacó a las fuerzas armadas a la calle, detuvo a varios congresistas y generó un estado de emergencia.

‘Acataré lo que diga el Tribunal Constitucional’

Mercedes Aráoz descartó formar un gabinete paralelo y aseguró que respetará un eventual fallo del Tribunal Constitucional respecto a la legalidad de la disolución del Parlamento dispuesto por el presidente Martín Vizcarra.

Mercedes Aráoz, ex vicepresidenta de Martín Vizcarra y nombrada como presidenta interina de Perú por el Congreso que fue disuelto. Foto: Efe

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional, y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo, por supuesto”, expresó a la cadena CNN en español.



Aráoz agregó que aceptó el encargo del Congreso por sus “principios y respeto de las instituciones”.



