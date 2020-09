Congreso de Perú debate moción para destituir al presidente Vizcarra

Vizcarra quedó este jueves contra las cuerdas al ser acusado, tras la difusión de unos audios, de pedir a sus asesores que mintieran a una investigación parlamentaria sobre la polémica contratación de un cantante.



Debido a ello, este viernes, el Congreso de Perú debatirá sobre la moción de destitución del presidente Martín Vizcarra por supuesta "incapacidad moral", afirmó el primer ministro, Walter Martos. Por su parte, seis partidos anunciaron que pedirán su destitución.



Las grabaciones fueron divulgadas en el Congreso por el parlamentario Edgar Alarcón, enemigo público de Vizcarra desde 2017, cuando, como contralor de la República, denunció una polémica adenda para la construcción del nuevo aeropuerto de Cusco, firmada por el actual mandatario cuando este era ministro de Transportes.



En dos de los tres audios difundidos se escucha supuestamente a Vizcarra conversar con sus asesores sobre la estrategia a seguir para, presuntamente, ocultar reuniones con el cantante Ricardo "Swing" Cisneros, aparente amigo del presidente que firmó numerosos contratos con el Ministerio de Cultura para asesorías y conferencias.



"Swing" habría cobrado hasta 50.000 dólares por ofrecer consultorías para las que no estaba capacitado.

"Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir", dice Vizcarra en la grabación a dos de sus colaboradoras, a quienes pide supuestamente mentir ante el Congreso sobre el número de veces que acudió al Palacio de Gobierno el cantante investigado.



Las asesoras que intervienen en el diálogo son Miriam Morales y Karem Roca, quienes le mencionan a Vizcarra hasta cinco ingresos al palacio del polémico Richard Cisneros.



"Hay que decir que entró dos veces" en lugar de cinco, les pide Vizcarra. "Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados", agrega el presidente.



La tercera grabación es aparentemente una charla entre Karem Roca, asistente de despacho de Vizcarra, y el cantante, donde ella asegura que el presidente lo traicionó y él cuenta que borró el intercambio de mensajes que tenía con Vizcarra desde que él era embajador de Perú en Canadá.



"Él solo quiere salvarse él y quedar limpio y bien. Quieren comprar mi silencio, pero yo no le debo ni un sol a Vizcarra", dice Roca en el audio. La asistente, que aparentemente grabó ella misma las conversaciones, también se quejó en las grabaciones que el presidente no la respaldara por las mentiras hechas para protegerlo.



Si bien no se conoce aún la fuente de los audios, Alarcón pidió, tras la presentación de las mismas, protección especial para la asistente presidencial, para "Swing" y para sí mismo.

Un "golpe de Estado"

"Lo que está haciendo en estos momentos el Congreso es dar un golpe de Estado, porque está haciendo una interpretación arbitraria de la Constitución", dijo Martos, un general retirado del Ejército y número dos del gobierno, a la radio RPP.

"El llamado de (el presidente del legislativo Manuel) Merino a las fuerzas armadas es porque sabe que está rompiendo el orden constitucional", agregó Martos poco antes de que el Congreso comenzara a debatir la moción de "vacancia" presidencial.



Al convocar, este jueves en la noche, la sesión parlamentaria, que debe comenzar a las 10:00 a.m. (hora local) de este viernes, Merino dijo: "Que las Fuerzas Armadas, que la ciudadanía, tenga la seguridad que actuaremos en estricto cumplimiento del orden constitucional".



"No voy a renunciar, no me voy a correr", afirmó Vizcarra en un mensaje por televisión al país este jueves en la noche.



La nueva y sorpresiva crisis política estalló en un momento en que Perú se ubica como uno de los países más afectados por la pandemia por el coronavirus en el mundo, con más de 710.000 contagios y 30.344 muertos.



EFE Y AFP