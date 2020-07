Perú admite eliminar inmunidad parlamentaria tras anuncio de referendo

El Congreso peruano aprobó este domingo una reforma constitucional que elimina la

inmunidad para los parlamentarios y el presidente, luego de que el gobierno anunciara un referendo en 2021 sobre ese asunto.



(Lea también: ¿Por qué Perú no ha logrado frenar el aumento de casos de coronavirus?)



"Pleno virtual aprueba la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas; alcanza al presidente de la República, ministros de Estado y otras altas autoridades", indicó el Congreso en Twitter.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, había anunciado más temprano que en 2021 sometería a un referendo su propuesta de reforma para eliminar la inmunidad parlamentaria, luego de que el Congreso rechazara aprobarla.



Con la nueva votación del legislativo, el Congreso estableció también que el presidente puede ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad.



El presidente del Congreso, Manuel Merino, anunció luego que la reforma constitucional deberá ser ratificada en la siguiente legislatura, que empezará el lunes.



(Lea aquí: Indignación por hombre que le tosió en vivo y de aposta a periodista)



Que "el pueblo peruano, libre, democráticamente, en las urnas, decida si esta prerrogativa debe mantenerse o debe ser eliminada", dijo.



El mandatario anunció que la consulta popular se realizaría durante las elecciones generales de 2021, cuando los peruanos elegirán presidente, congresistas y parlamentarios.



El presidente lamentó que el Congreso no hubiera podido aprobar el sábado, en una primera sesión virtual, la reforma constitucional al no haber alcanzado los 87 votos requeridos para modificar el artículo 93 de la Constitución Política sobre la inmunidad parlamentaria.



Ese día obtuvo 82 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones. "El ejecutivo hará todo lo que esté a su alcance para no negarle al país de tener autoridades probas, comprometidas con el país y no con sus propios intereses", aseveró Vizcarra.



Vizcarra lanzó su cruzada contra la corrupción en 2018, pocos meses después

de asumir el poder en sustitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, forzado a renunciar por el fujimorismo.



La corrupción es uno de los males de Perú y cuatro expresidentes, entre ellos Kuczynski, están salpicados por el escándalo de pagos ilegales a políticos por parte del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, lo mismo que la lideresa opositora Keiko Fujimori.



(Le puede interesar: Guayaquil: el drama de los muertos por covid cuyos cuerpos no aparecen)



Tras recurrentes choques de poderes, Vizcarra disolvió el Congreso el pasado 30 de septiembre y convocó a nuevos comicios legislativos, efectuados el 26 de enero, en los que el fujimorismo recibió un voto castigo y pasó de su mayoría de 73 escaños (de un total de 130) a solo 15.



AFP