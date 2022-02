El Congreso de Ecuador reglamentó el jueves el aborto voluntario para mujeres en casos de violación y estableció que las menores puedan interrumpir su embarazo hasta las 18 semanas, tras la despenalización de esta práctica el año pasado.



Con una mayoría absoluta de 75 votos a favor, la Asamblea Nacional (de 137 escaños) dio luz verde al proyecto de ley que regula el aborto por orden de la Corte Constitucional.

Bajo las nuevas normas, las víctimas de violación con menos de 18 años podrán abortar hasta las 18 semanas de embarazo.



Las mayores de edad (a partir de 18 años) lo podrán hacer hasta las doce semanas, mientras que quienes viven en el área rural o en comunidades indígenas remotas tendrán la opción de someterse a ese procedimiento hasta las 18 semanas de gestación, para que así tengan más tiempo de encontrar asistencia médica.



La votación se llevó a cabo en medio de la protesta de algunas activistas a favor del aborto, que se reunieron en las afueras de la sede legislativa para exigir que no haya plazos.



"Estamos aquí representando a todas las sobrevivientes de violación que estarán forzadas a la clandestinidad y a la maternidad, en caso de violación, porque los plazos que la Asamblea impone son restrictivos", dijo a la AFP Verónica Vera, de 31 años y que junto a varias jóvenes se desnudaron en la manifestación.



Un grupo de personas contrarias al aborto también protestó fuera del Congreso, aunque no se reportaron incidentes. El texto pasará ahora a consideración del presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, quien se opone al aborto y anticipó que lo vetará.



"No creo ni en el aborto como tampoco creo en la pena de muerte", expresó Lasso a periodistas al comienzo de año. Agregó que "yo estoy decidido a vetarlo, no le puedo decir si será un veto total o parcial, depende de cuál es el texto final de la Asamblea".



Siete niñas dan a luz por día

Lasso, quien asumió el poder hace nueve meses, manifestó que aunque "definitivamente" no comparte la resolución de la Corte Constitucional, su "actitud republicana" le "obliga" a respetar la decisión de los magistrados.



Si finalmente veta toda la norma, el Congreso podrá volver a tratar el tema después de un año y aprobarlo con el voto de las dos terceras partes (91 de 137).



Pero si objeta solo una parte del texto, Lasso deberá presentar un marco alternativo para su consideración en el Congreso, donde no tiene mayoría.



En abril pasado la Corte Constitucional amplió el acceso al aborto en casos de violación. Antes, solo las mujeres con discapacidades o en peligro de muerte podían interrumpir voluntariamente el embarazo.



Siete menores de 14 años dan a luz a diario en Ecuador, tercer país latinoamericano con tasa más alta de embarazo en niñas y adolescentes, según datos oficiales.



La organización feminista Surkuna sostiene que, de acuerdo con la Fiscalía, entre agosto de 2014 y noviembre de 2021 hubo alrededor de 42.000 denuncias por violación.



La ONG Human Rights Watch (HWR) señaló que Ecuador destina unos cinco millones de dólares al año a la atención a complicaciones relacionadas con abortos inseguros. La ley ecuatoriana prevé que la mujer que interrumpe su embarazo por causales distintas a las permitidas será sancionada hasta con dos años de cárcel.



AFP