En un nuevo intento por superar la crisis que arrastra Perú desde hace casi dos meses, el Congreso de ese país aprobó este lunes reconsiderar la votación del viernes pasado en la que rechazó un proyecto para que las elecciones generales (incluidas presidenciales) se adelanten para octubre de este año.



(Lea aquí: OEA pide al gobierno de Perú convocar elecciones generales prontamente)



La decisión abrió, nuevamente, una puerta para que las bancadas del Parlamento encuentren un consenso que permita alcanzar los 87 votos necesarios para avanzar en realizar los comicios este 2023. Aunque el Congreso aún debate la medida, hay dos posibles escenarios.



(Vea también: Perú: Congreso aprueba reconsiderar votación de adelanto de elecciones para 2023)

En el primero, si los congresistas avalan el adelanto de las elecciones, para que sea un hecho, lo deben ratificar en una segunda votación que se dará durante la próxima legislatura del Congreso, algo que solo tendrá lugar la tercera semana de febrero, aproximadamente. En el segundo escenario, las bancadas vuelven a rechazar la medida sin llegar a un acuerdo político, lo que mantiene la actual crisis.

Creo que están jugando con fuego porque la visión de los congresistas es una total negación de la realidad. Ellos quieren quedarse hasta 2026 FACEBOOK

TWITTER

Aunque el primer escenario sería un primer paso para controlar la inestabilidad política, lo cierto es que en ambos casos el país seguirá en vilo -por lo menos en el mediano plazo- hasta tanto no halle una solución que calme las protestas y los bloqueos, que ya empiezan a cobrar factura en la economía de bolsillo y macro. Ante esta situación, la misma Organización de Estados Americanos (OEA), exhortó este lunes al Gobierno a convocar pronto nuevas elecciones.



Y es que si bien las instituciones demostraron el equilibrio de poderes al detener el pasado 7 de diciembre el intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el poder político no ha encontrado una respuesta a las demandas de la población, sobre todo las del sur andino de mayoría indígena, históricamente postergadas, y quienes fueron los que subieron al poder por la vía democrática a Castillo -un maestro rural- apostando por mejorar sus condiciones de vida.



Dina Boluarte, quien fuera vicepresidenta del también líder sindicalista, asumió hace cerca de dos meses las riendas del Gobierno con el desafío de menguar unas protestas que parecen no contentarse con menos que el adelanto de elecciones y un proceso constituyente.



Pero, si bien el Ejecutivo quiere cumplir con las peticiones, las bancadas del Congreso -sumamente fragmentadas y de mayoría opositora- no han logrado ponerse de acuerdo para avanzar, entre otras cosas porque con las elecciones también se disolvería el actual Parlamento.



Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 73 por ciento de peruanos piden elecciones para este año y el 89 por ciento desaprueba el desempeño del Congreso.



De ahí que la misma OEA exhortó a Perú a que convoque pronto elecciones generales y señaló su preocupación por el uso excesivo de la fuerza policial para repeler a los manifestantes.



“Creo que están jugando con fuego porque la visión de los congresistas es una total negación de la realidad. Ellos quieren quedarse hasta 2026”, dijo a la AFP la analista Giovanna Peñaflor.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas en Perú dejan 48 muertos Foto: AFP

Lo cierto es que Boluarte parece decidida a lograr un avance en el Congreso asegurando que impulsará reformas constitucionales para que se decrete el adelanto de elecciones. Decisión que si bien podría acrecentar la incertidumbre en el país, parece ser la última salida si el legislativo no aprueba el adelanto.



Hasta ahora, la crisis política y social ya deja más de 50 muertos en todo el territorio. Además, las pérdidas económicas ya llegan a los 2.150 millones de soles (unos 554 millones de dólares), según confirmó el ministro de Economía, Álex Contreras.



Por su parte, un estudio de la Cámara de Comercio de Lima advirtió que un millón de puestos de trabajo, que equivalen al 27,8 por ciento del empleo formal en Perú, están en riesgo de perderse por las protestas.



Los paros y cortes de carreteras afectan principalmente a la minería (52,6 por ciento), al sector agropecuario (51 por ciento), al de manufactura (32,3 por ciento) y construcción (31 por ciento), entre otros.



Aunque este lunes hubo alivio luego de que las autoridades desplegaron un contingente de las Fuerzas Armadas en el departamento de Ica (al sur de Lima) para reabrir la ruta Panamericana y permitir el paso de vehículos.



No obstante, los bloqueos han obligado, incluso, en zonas como Puerto Maldonado, en la selva peruana, a que algunos habitantes recurran al carbón o la leña para cocinar a falta de ga. Pero en las calles el ambiente parece igual de intenso. En las afueras de Lima, en el barrio popular de Huaycán, cientos de personas marcharon este lunes con una pancarta gigante que decía ‘Ni un muerto más, Dina renuncia ya’.



“Las movilizaciones van a continuar porque no hay signos de que el Ejecutivo renuncie”, dijo a la AFP el líder sindical de la Confederación General de Trabaja.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO