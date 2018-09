Congresista peruano dice que presidente Vizcarra cerrará el Congreso

Permítanme amigos lectores explicar las razones del por qué, en sesión del pleno del Congreso de la República del 19/09, mi voto fue en rojo, es decir voté por negar la Cuestión de Confianza y así lograr que César Villanueva y su inepto gabinete se vaya a su casa. Negada la confianza, mi objetivo era poder constatar si el Presidente Martín Vizcarra, se atrevería a cerrar el Congreso de la República, como lo ha dejado entrever si es que el Congreso no aprueba sus cuatro iniciativas legislativas en el plazo, forma y redacción que él desea.

Estas son las razones que explican mi voto en rojo:



1. El Presidente Martín Vizcarra no tiene facultades constitucionales para reformar la Constitución, esa es tarea exclusiva del Congreso de la República en dos legislaturas ordinarias. Si se quiere evitar la segunda legislatura, el Congreso de la República puede convocar al Poder Constituyente para aprobar la reforma vía referéndum, según lo establece el artículo 206º de la Constitución Política del Perú. El Presidente no tiene ninguna facultad de modificar una norma que el Congreso de la República quiera someter a referéndum, así de contundente es el artículo citado.



2. El Presidente Martín Vizcarra no tiene facultades para convocar a “sesión extraordinaria” del Congreso de la República, más aún si nos encontramos en sesión permanente, de modo que su Decreto Supremo Nº 097-2018-PCM es ilegal e inconstitucional. La Constitución señala que el Presidente puede convocar a “legislatura extraordinaria” más no a “sesión extraordinaria”. El Reglamento del Congreso de la República, que tiene rango de ley, señala en su artículo 49º que las sesiones del Congreso de la República se agrupan en dos legislaturas ordinarias, de modo que la facultad del Presidente consagrada en el artículo 118º numeral 6) de la Constitución se reduce a la convocatoria a legislatura extraordinaria, esto es cuando el Congreso se encuentre en receso parlamentario.



3. El artículo 206º de la Constitución Política le reconoce al Presidente Martín Vizcarra iniciativa legislativa, no más. Es decir, la Constitución no le reconoce al Pdte., ninguna atribución para ordenar, imponer y menos darle plazos a los Congresistas para hacer lo que él desea que hagan, bajo la amenaza pública de cerrar el Congreso de la República. Esto no solamente es una actitud propia de un dictador, sino que destruye la institucionalidad y la separación de poderes, propias de un país republicano y un Estado de Derecho.



4. El artículo 93º de la Constitución señala que los Congresistas de la República no están sujetos a mandato imperativo. No somos responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional por nuestros votos u opiniones, de manera que cualquier acto de coacción, intimidación o coerción para direccionar la votación u opinión de un legislador es inaceptable, inconstitucional e ilegal y transgrede abiertamente la Constitución.



5. El literal e) del artículo 86º de la Constitución Política, modificado mediante Resolución Legislativa Nº 007-2018-CR, señala de manera categórica: “…no procede la interposición de cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o un procedimiento legislativo o de control político… la facultad presidencial de disolución del Congreso de la República establecida en el artículo 134º de la Constitución procede únicamente cuando se han producido dos crisis totales del gabinete. No se considera …crisis total del gabinete cuando el Presidente del Consejo de Ministros renuncia unilateralmente, ni cuando el Presidente de la República opte por designar a uno o más ministros renunciantes nuevamente en el gabinete.”



6. La gestión del Presidente Martín Vizcarra y su gabinete es mediocre, limitada, anodina además de corrupta. La ejecución del gasto de inversión de sus ministerios no supera el 35% en promedio, la reconstrucción del norte no supera el 12% de ejecución. En mi región Cajamarca, zona minera por excelencia, de cada 10 hogares 7 no tienen acceso al agua y 8 no tienen acceso al servicio de desagüe, la anemia infantil subió del 43% al 46%



El Presidente Martín Vizcarra, por mandato constitucional, está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Nos preguntamos entonces, por qué tiene estos arrebatos. Estamos frente a un estólido, acaso no entiende la Constitución. No, el señor Martín Vizcarra y un séquito de adulones y fariseos – que apoyaron entusiasta y activamente el cierre del parlamento por Alberto Fujimori y luego lo condenaron - prepara su reelección en el 2021. Él sabe perfectamente que no puede presentarse a una reelección, sabe que, de hacerlo, el Congreso de la República protestará. Otras instituciones no sabemos.



Entonces, el Presidente quiere quebrar el orden constitucional, promover un nuevo Congreso en donde pueda tener su propia bancada, procurar que quienes le ayudaron a ganar la Presidencia a su predecesor y por consiguiente a él, hoy involucrados en actos de corrupción, puedan ganar impunidad y tenerlos como su nueva bancada, pues nada les impide ser candidatos al Congreso de la República, ganar una curul y parapetarse bajo el paraguas de la inmunidad, que les garantizaría impunidad.



El discurso anticorrupción del Presidente Martín Vizcarra es falso, sino cómo entender que nunca haya condenado públicamente los actos de corrupción de su socio político Pedro Pablo Kuczynski, e incluso se reúna con él en privado. Jamás ha condenado públicamente los actos de corrupción de Lava Jato, ni a los políticos involucrados en ellos como son: Susana Villarán (ex alcaldesa de Lima), los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Por el contrario, él junto a sus aliados mediáticos y dueños de comunicación denunciados por corrupción y liderados por el inefable ex Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tienen una agenda mediática interminable de acoso sistemático al actual Fiscal de la Nación.



De manera que el mundo debe saber, que los peruanos vivimos actos preparatorios para que se produzca una ruptura del orden constitucional. Desde estas líneas le decimos al mundo que desde Fuerza Popular daremos batalla política en defensa del orden constitucional e institucional. El Congreso de la República no será mesa de partes del gobierno de turno, aquí defenderemos el fuero parlamentario, aunque ello nos signifique la cárcel.



Osias Ramírez Gamarra

Congresista de la República de Perú