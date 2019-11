El candidato del Partido Nacional de Uruguay, opositor al Gobierno actual, Luis Lacalle Pou, será el próximo presidente de Uruguay, luego de que la Corte Electoral de ese país confirmó que alcanzó una ventaja insuperable sobre su contendor Daniel Martínez en la segunda vuelta del pasado domingo.



El vicepresidente de la corte, Wilfreco Penco, confirmó que esa entidad "no hace cálculos" y que el organismo no va a proclamar al presidente "hasta que se abra la última urna", pero la diferencia entre Lacalle y el candidato del Frente Amplio (FA, izquierda), Daniel Martínez, ya es imposible de remontar por el aspirante oficialista.



Martínez reconoció a través de su cuenta de Twitter su derrota en las elecciones y confirmó que se reunirá mañana, viernes, con Lacalle Pou. "La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto", escribió el candidato oficialista este jueves.

La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia.Por lo tanto saludamos al presidente electo @LuisLacallePou ,con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) November 28, 2019

Noticia en desarrollo...



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de Efe