El asesinato de una mujer de 53 años y su hijo de tan solo 13, a manos de quien sería su esposo y padrastro, respectivamente, tiene conmocionada a la comunidad de Olavarría, en Argentina.



El doble crimen fue confesado por el supuesto homicida a través de una carta que escribió poco antes de suicidarse. Al parecer se sintió arrepentido tras haber cometido el hecho.

Este martes 29 de agosto las autoridades de la comunidad de Olavarría acudieron al barrio Pellegrini tras un llamado a emergencias, según relatan medios locales.



Los efectivos de la comisaría 2da del Comando de Patrullas y Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) ingresaron a la vivienda donde residían María Sandra Aguer y su hijo Thiago Contreras, luego de que no fuesen vistos en varios días y de que el menor hubiese faltado al colegio desde la semana anterior.



Tras ingresar, se encontraron con el cuerpo de un hombre que colgaba del cuello, identificado como Marcelo Fabián Ene, de 40 años, quien era pareja sentimental de Maria Sandra y padrastro de Thiago. Al parecer este se habría suicidado momentos después de dejar una impactante carta.

Marcelo Fabián Ene fue encontrado ahorcado al interior de la vivienda. Foto: Facebook

La impactante confesión

En esta carta, encontrada por las autoridades, y divulgada por el medio local PalerNews, el hombre habría confesado el asesinato de su esposa e hijastro en medio de un ataque de ira, del que posteriormente se sentiría arrepentido, por lo que habría decidido suicidarse.



Además, dio detalles sobre cómo llevó a cabo el doble crimen y lo que hizo con los cuerpos una vez les arrebató la vida.



"Yo sé que no se justifica lo que hice, fue una reacción de la cual me arrepiento", inicia dicho texto.



Al parecer, según relató en el escrito, la dinámica familiar era "insoportable y estresante" para él, pues "siempre había problemas" y le tocaba "lavar los platos" o "hacer mandados".



"Si me tomaba una birra le molestaba, era algo insoportable, pero a la vez no podía abandonarla porque la dejaba tirada y no quería. Por eso aguantaba, y el jueves exploté", dice refiriéndose al pasado jueves 24 de agosto, cinco días antes de que la Policía ingresara a la vivienda.

Maria y Thiago. Foto: Redes sociales.

Me levanté sin decir nada, agarré el martillo y entré a la pieza

TWITTER

"Le di 10 martillazos en la cabeza y luego fui al futón y le di otros 10 martillazos al pendejo mal educado".



Sin embargo, no solo fue la aberrante carta con la confesión del doble crimen lo que impactó a las autoridades, sino el hallazgo de los cadáveres de madre e hijo.



Estos fueron ubicados luego de que en la carta se leyese: "los metí al frezzer para que puedan velarlos como corresponde, lo que si, lo hacen cerrado porque les molí la cabeza".



Por el momento se conoce que el cuerpo de las dos víctimas permanece en medicina legal, y familiares y amigos se han manifestado en las calles de la ciudad manifestándose en contra del aberrante caso.



Cabe destacar, que no había reportes de violencia intrafamiliar al interior de la vivienda, pues Maria Sandra nunca antes denunció que fuese víctima de abusos, aunque las autoridades no descartan que sí hubiesen ocurrido.

