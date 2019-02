Condenan a más de 200 años de cárcel a opositores en Nicaragua

La justicia nicaragüense impuso este lunes condenas a más de 200 años de prisión a los líderes opositores Medardo Mairena y Pedro Mena por participar el año pasado en las violentas protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, informó su abogado.



Mairena recibió una condena de 216 años de prisión por "terrorismo" y otros seis delitos atribuidos por la Fiscalía a su participación en las protestas, entre ellos la muerte de cuatro policías y un civil, afirmó el abogado Julio Montenegro, de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

La sentencia fue dictada por el juez Edgard Altamirano, quien en su resolución también condenó a Mena a 210 años de cárcel por terrorismo y otros delitos en el marco de las protestas cuya represión dejó 325 muertos y cientos de detenidos, agregó Montenegro.

Son penas "demasiado exageradas" que "nunca antes se habían contemplado" en Nicaragua, dijo. No obstante, los acusados solo cumplirán la pena máxima de 30 años que establece la ley nicaragüense.



Las sentencias fueron dictadas después que el juez los declaró culpables en diciembre pasado y la Fiscalía había pedido una pena de 76 años de cárcel para Mairena y de 63 para Mena, explicó Montenegro.



Ambos opositores fueron trasladados este lunes de la cárcel a los juzgados de Managua a escuchar sus sentencias sin previo aviso a su abogado, quien logró, sin embargo, obtener el acta condenatoria y hablar unos minutos con sus defendidos.



"Tomaron la sentencia con mucha fortaleza", dijo Montenegro, quien anunció que apelarán las condenas porque en el proceso se demostró que sus defendidos no cometieron los delitos que les imputó la Fiscalía, controlada por funcionarios afines al oficialismo.



Mairena es uno de los líderes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que se formó en mayo pasado para buscar con el gobierno una solución a la crisis desatada por las protestas. Participó en un proceso de diálogo que no prosperó. También es el principal líder del movimiento campesino que protesta desde 2013 contra la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua, actualmente suspendido, que amenazaba con desalojar a miles de personas del sur del país.



Mena, en tanto, también integra la alianza opositora que participó en un malogrado diálogo con el gobierno de Daniel Ortega para una salida a la crisis política, dijo su abogado.



La represión a las protestas dejó más de 750 detenidos que son acusados de "terrorismo" y otros delitos en base a una ley aprobada en julio pasado que criminalizó las protestas con hasta 20 años de prisión. A Mairena y Mena les multiplican los 20 años por los delitos imputados.



AFP