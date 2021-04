Con cierre de campañas, Ecuador se alista para balotaje presidencial

Los ecuatorianos entran desde este viernes en un proceso de reflexión electoral para decidir su voto entre el socialista Andrés Araúz, de la coalición Unión por la Esperanza UNES y candidato de derecha, Guillermo Lasso del movimiento Creando Oportunidades, CREO, quienes cerraron sus campañas para el balotaje este jueves.



Los dos candidatos finalistas se enfrentarán el próximo domingo en un balotaje por la Presidencia de la República y han desplegado sus esfuerzos para captar el voto de 4,4 millones de personas que no votaron por ellos en la fraccionada primera vuelta del pasado 7 de febrero, en la que terciaron 16 candidatos.



Invadidos por una polarizada campaña, más de 13 millones de electores podrán razonar su voto en medio de un obligatorio silencio publicitario y partidista, aunque se prevé que las redes sociales, que no han dado tregua, sean los últimos recursos de candidatos y simpatizantes para convencer a cerca de un 15 por ciento de electores que, en los últimos sondeos de opinión, se mostraban como indecisos.



Araúz, coideario del expresidente Rafael Correa, logró el 32,72 por ciento de la votación, una diferencia de 13 puntos sobre Lasso (19,74), un reconocido banquero que intenta, por tercera vez consecutiva, llegar al sillón presidencial.

El candidato conservador Guillermo Lasso cerró su campaña electoral en el malecón 2000 con un llamado a la unidad nacional para superar la crisis en el país. Foto: Mauricio Torres. Efe.

Ha sido un proceso inusual que, además de enfrentar las dificultades de la crisis sanitaria por la pandemia, deja dudas e inquietudes sobre denuncias de irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral, CNE, que incluye la denuncia de fraude en la primera vuelta, según lo analiza el catedrático Hernán Reyes.



Esto porque Lasso logró entrar a la segunda vuelta con apenas 0,35 puntos de diferencia sobre el dirigente indígena Yaku Pérez (19.39) quien se declaró víctima de un fraude y reclamó inútilmente, ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, la apertura de urnas y el recuento de votos.



Reyes dijo a EL TIEMPO que los reclamos de Pérez no fueron adecuadamente resueltos por la autoridad electoral dejando la sensación de que hubo “mano metida” para favorecer a Lasso. “Todos estos problemas incidieron a que sea un proceso problemático, lleno de suspicacias que se trasladaron a la campaña para segunda vuelta”.

La tesis del fraude llevó a los líderes indígenas a convocar a un voto nulo que ha tomado fuerza en otros sectores de la sociedad para rechazar las dos opciones que, según aseguran, no los representan.



La pandemia no permitió las concentraciones masivas por lo que los dos candidatos desplegaron recorridos a través de todo el país y las redes sociales fueron utilizadas intensamente para el acercamiento con el ciudadano, pero también sirvieron para la mutua acusación y desprestigio.



Christian Espinoza, experto en contenidos digitales considera que la consigna en redes “ha sido desprestigiar al opositor a cualquier precio” llegándose a detectar pauta de troll centers internacionales, según lo denuncio Facebook. La red social informó, el pasado, 6 de abril del 2021 que removió 390 cuentas, seis páginas y 17 de Instagram por detectar interferencia extranjera para afectar la imagen del candidato correísta, según lo informó el diario local, 'El Comercio'.



“En lo general no será un voto consciente, será un voto contaminado por campaña sucias, noticias falsas por injerencia de trollcenter y publicidad pagada sin ningún control”, indicó Espinoza.

El candidato a la presidencia de Ecuador Andrés Araúz enfrentará a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Foto: José Jácome. Efe.

En el análisis coincide Marcel Ramírez, consultor político y analista de minería de datos. Según un informe que compartió con EL TIEMPO, el 78 por ciento de las publicaciones en redes han sido noticias falsas y ataques entre los dos contendores y apenas en un 22 por ciento fueron utilizadas para plantear propuestas o presentar planes de gobierno.



Los grandes medios de comunicación también han jugado un papel importante para el posicionamiento de la candidatura de Lasso, algunos con una identificación abierta y otros con recurrente convocatoria a entrevistas o difusión de noticias. “Según un informe de la organización Participación Ciudadana, de los canales de televisión abiertos en el país, el candidato Lasso cuadriplica la presencia que ha tenido en esos medios en relación al candidato Araúz”, asegura el analista Reyes.

El temor a que Ecuador “se convierta en Venezuela” también fue parte de la estrategia para captar votos. Una campaña en la que se involucró a venezolanos, en situación de mendicidad, portando carteles en las esquinas exhortando a que el ecuatoriano “vote bien”.



La Fiscalía colombiana también entró es escena electoral al entregar a su par en Ecuador supuestos archivos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los que se señalaría aportes de la organización, por 80 mil dólares, para la campaña presidencial de Andrés Araúz.



Las estrategias partidistas se adjudican resultados positivos por lo que las últimas encuestas evidencian resultados divididos a favor de uno u otro candidato. Solo queda esperar al próximo domingo para conocer si el pueblo ecuatoriano tomo la decisión de transitar por la línea socialista de Andrés Araúz o la propuesta de cambio a través del libre mercado y la contracción del Estado que propone Guillermo Lasso.





MAGGY AYALA SAMANIEGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

QUITO

