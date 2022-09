Un insólito caso ha causado indignación en las últimas horas en Argentina. En medio de una riña de pareja, una mujer incendió el carro de su exnovio porque este se negaba a dejarla entrar a su casa.



El hecho se presentó en la localidad de San Fernando, en Buenos Aires, Argentina. La novia se llama Rocío Aylén y el suceso fue presenciado por decenas de vecinos curiosos que intentaron apagar las llamas.



El carro quedó dañado en su totalidad. Foto: Youtube: @haceinstantes

Según lo que reveló Gabriel Alejandro Aranda, el dueño del carro, la pareja lleva dos meses de estar separada. Juntos comparten a una niña de tres años, que fue cargada en brazos por su madre mientras manipulaba el fuego.



La historia comenzó cuando Rocío llegó hasta la casa de su exnovio para hablar de su relación e intentar arreglar la ruptura. Sin embargo, el joven no la dejó pasar y se negó a sus intentos.



Aranda declaró ante las autoridades que se encontraba dormido en su habitación, cuando la mujer apareció el domingo 25 a las 10:30 am en su domicilio. Primero habría intentado golpear la puerta e incluso gritó obscenidades en frente de los vecinos.



Tras el rechazo, lo amenazó con quemar el vehículo que se encontraba en la calle y busco los materiales para lograr su cometido. La familia de Gabriel intentó disuadirla pero no fue posible.



Los daños del carro

Se trata de un automóvil Volkswagen Gol Trend de color gris, que estaba parqueado en frente de la casa. Al inicio, la mujer habría forzado las ventanas y puertas para lanzar el alcohol sobre la cojinería.



En ese instante, la mamá de Gabriel Aranda, explicó que salió de la casa para pedirle que se alejara. Incluso, le arrebató el cigarrillo con el que pretendía quemar el vehículo. A pesar del esfuerzo de la madre, la exnovia logró incendiar los cojines del asiento trasero. Minutos después y luego de varios intentos, logró que las llamas alcanzaran a todo el carro.



El fuego causó que las llantas estallaran, lo que provocó la explosion. Los vecinos salieron al escuchar los gritos y uno de ellos grabó las escenas. Antes de que llegara la policía, la joven se marchó con la niña cargada en sus brazos.



Las autoridades han intentado localizarla sin éxito y desde ya advirtieron que será procesada por daños a la propiedad privada. Por su parte, Aranda aseguro que este tipo de comportamiento era anormal en Rocío, que no suele actuar así.

Una mujer incendió el auto a su ex porque se negó a salir de la casa para hablar con ella pic.twitter.com/5oylAieZfX — Nuevo Diario Web (@NuevoDiarioSDE) September 26, 2022

