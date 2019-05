Comunidad Andina impulsa estrategia conjunta de seguridad vial 

En el 2016, se produjeron 350.000 accidentes de tránsito que dejaron 13.800 fallecidos y 135.895 heridos en los países que conforman la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Por esto, autoridades de transporte y gremios de los cuatro países, participantes del foro “Unidos para salvar vidas. Hacia una Estrategia Andina de Seguridad Vial”, concertaron construir una estrategia conjunta para "combatir la ocurrencia de siniestros de tránsito y reducir los altos índices de mortalidad".



Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, afirmó que ante el alto nivel de siniestros en las carreteras de la subregión "es urgente que trabajemos de forma integral los diferentes niveles de gobierno de los países andinos, el sector de transportistas, organizaciones no gubernamentales vinculadas al sector transporte y la sociedad civil". Pedraza hizo énfasis en la importancia del tema "si queremos evitar más pérdidas humanas en las carreteras andinas".

Mencionó también que, además de las vidas que se pierden en las carreteras, los siniestros de tránsito generan pérdidas millonarias. De hecho, indicó que los gastos representan el 5 por ciento del PIB, "cifra que asciende a 16.500 millones de dólares en la CAN", concluyó.



En el foro, realizado en la Secretaría General de la CAN en Lima, participó el viceministro de Transporte de Ecuador, Ángel Loja; el viceministro de Transporte de Colombia, Juan Camilo Ostos; el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, Luis Lota; el director de Transporte Terrestre del Ministerio de Obras, Rodolfo Reyes; el representante del Ministerio de Transporte del Perú, Sergio Albán; el especialista Senior en Transportes del BID, Rafael Capristán; el embajador César Montaño, a cargo de la Dirección General 2 de la CAN y el especialista en temas de transporte de la Secretaría General, Alex Pérez.



REDACCIÓN EL TIEMPO