La organización Plan Internacional reveló este miércoles que, en la crisis de hambre que se vive en Haití, los principales afectados son los niños y las mujeres embarazadas.



Según el estudio, 4,3 millones de personas en la isla se enfrentan al hambre y tiene uno de los niveles de seguridad alimentaria más altos del mundo, con un 22 por ciento de niños y niñas con desnutrición crónica.

Las mujeres, además, son las principales víctimas de violencia, tanto física como verbal, psicológica y sexual. Esto porque muchas veces se ven obligadas a mantener relaciones íntimas para sostener su hogar si son madres cabeza de familia.



"Estoy embarazada y estoy desnutrida, porque no consigo comida. A veces no como nada durante un día, compro comida al crédito o los vecinos me dan algo de comer", relata Locita, una madre soltera, a la organización, sobre la situación que viven cientos de mujeres en su país.

Haití Foto: EFE

Este panorama desalentador no viene solo. Entre los motivos para la crisis alimentaria se encuentran los acontecimientos de inestabilidad política, como el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio del año pasado, y el terremoto de 7,1 grados que sacudió al país un mes después.

La ciudadanía, además, vive una gran inseguridad a causa de las pandillas y un aumento en la violencia, también producto de los disturbios generados por la alza en los precios de los alimentos básicos que vive todo el mundo desde el inicio de la pandemia y que se acentuó tras la invasión rusa en Ucrania.

Personas participan hoy en una manifestación contra la inseguridad, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Johnson Sabin

La situación que vive Haití afecta a todo el mundo. Según la ONU, en 2021 el hambre afectó a más de 820 millones de personas en el mundo, por lo que probablemente no se cumpla uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que proponía acabar con ese problema, además de la malnutrición y la inseguridad alimentaria, para 2030.



Por tal razón, organizaciones como Plan International han tomado acción al dar apoyo especialmente a las mujeres embarazadas y madres lactantes en el país centroamericano con kits de almacenamiento de agua, efectivo para comprar comida y campañas de prevención de violencia de género.





