En Ica nadie duerme por miedo tras temblor de magnitud 6

La plaza de armas de Ica, en Perú, fue la primera en avisar: las sirenas de alarma sonaron de par en par y el grito de los pocos que estaban en la calle hacia las 11:45 p.m. de este jueves no se hizo esperar: "¡Está temblando, salgan, salgan!".

En esta región desértica peruana un sismo de 6 grados, con 50 kilómetros de profundidad y cuyo epicentro fue la provincia de Palpa no dejó pegar el ojo a ninguno de los habitantes y turistas durante la madrugada del viernes.



El temblor fue tan fuerte que hizo recordar uno de los episodios más tristes que ha tenido que atravesar está región también por una catástrofe natural, cuando el 15 de agosto del 2007 más de 500 personas fallecieron por un sismo de 7,9 grados. Los poblados más afectados fueron Chincha y Pisco.



Julio Montes, un guía hotelero de 44 años, sobrevivió a la tragedia en la turística zona de Huacachina, famosa por su oasis en medio del desierto, al terremoto del 2007 y recuerda que en esa ocasión el temblor llegó de una manera similar al de este jueves.



"Generalmente el temblor llega con un sonido, como si fuera una bomba y el eco sale, explota. Es un viento fuertísimo que al llegar acá estalla y todo se empieza a mover", contó.



En Huacachina, aunque no hubo ninguna calamidad, todos salieron de sus hogares y hoteles y concuerdan con que ese viento sonó e hizo mover con más rapidez a los ventiladores que los resguardan del bochorno que hace en el lugar, al punto que los hizo sonar como un carro viejo que pareciera que va a estallar. Luego las camas se mecieron y un apagón de energía por unos contados minutos tensionó a la población.



Minutos después en Ica, donde pocas veces llueve, unas pequeñas gotas rociaban el desierto. Parecía hasta insólito, decía un poblador. Ningún estableciendo comercial quedó abierto tras el susto.



Hacia la 1 de la mañana salió el primer reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Perú en el que se da cuenta que el

sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 68 km al suroeste de Palpa tiene a 6 personas con heridas leves: 4 en Nazca y 2 en Palpa, sin registros de daños a la infraestructura ni alerta de tsunami.



"Todos tenemos miedo, pero el pasado temblor nos curtió. Lo que pasó el jueves no es nada, claro que uno sale desesperado, pero este movimiento a la final no es nada para lo que se vivió en 2007", dijo Julio.

En Huacachina, añadió Julio, para ese momento si mucho quedaron tres casas en pie, pero contó que por suerte se salvaron y lograron levantarse; sin embargo, se tiene vivo que Chincha y Pisco quedaron destruidos y todas las calles eran un cementerio con dunas de arena cubriendo a los fallecidos.



Enrique Carling, un viejo taxista de 79 años que vive en Pisco, contó que "todo fue horrible" y que esa tragedia nunca se olvidará en su pueblo.



Incluso, cuando se pasa por Pisco, el 'tío Kike', como llaman al señor, señala cada una de las casas que siguen resquebrajadas y las peripecias que han hecho para levantarse.



En caso ninguna parte de Ica hubo tranquilidad en la madrugada del viernes y muchas de las puertas permanecieron abiertas, listos para salir a la carrera, pues por la experiencia saben que podría haber réplicas y prefieren estar alertas.



Julio señaló que no quiere volver a vivir aquel día cuando el oasis del desierto se empezó a tragar postes de luz, árboles y casas, y toda su región quedó convertida en un sepulcro de arena.



Nadie duerme.



CRISTIAN ÁVILA JIMÉNEZ

EL TIEMPO