Legislativas argentinas dejan Congreso polarizado

La principal coalición opositora de Argentina, Juntos por el Cambio, aventajó en votos al oficialismo en los más importantes distritos del país, aunque por un margen muy estrecho en la decisiva provincia de Buenos Aires, según confirman este lunes los datos completados del escrutinio provisional de las legislativas del domingo.



Más de 34 millones de argentinos estaban llamados a elegir en las urnas 127 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados –donde ahora ningún grupo tiene mayoría absoluta– y 24 de los 72 del Senado, en el que el oficialismo peronista perderá su holgada mayoría de confirmarse los datos en el escrutinio definitivo que la Justicia Electoral realizará en los próximos días.

Para la Cámara baja, Juntos por el Cambio, coalición a la que pertenece el expresidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), venció en 12 de los 24 distritos –13 si se cuenta el triunfo de un aliado en la provincia de San Luis–, frente a las nueve provincias en las que ganó el oficialista Frente de Todos. En el caso del Senado, el oficialismo solo lideró en dos de las ocho provincias a las que este año corresponde elegir representantes para la Cámara alta, mientras que en las otras seis la principal coalición opositora fue la más votada.

Grupos minoritarios

Hay una tensión interna creciente en el interior de Juntos, pero a la oposición no le sirve no dialogar. No les sirve quedar como antidemocráticos para el proyecto presidencial 2023

Los comicios de este domingo, con una participación de más de 71 por ciento, renovaron parcialmente las cámaras de diputados y de senadores, en las que avanzó la alianza de centro-derecha Juntos, del expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aunque sin conseguir tampoco la mayoría parlamentaria.



A los dos grandes bloques se suman pequeñas representaciones de fuerzas provinciales, de la izquierda y de los liberales.



Macri, principal referente opositor, adelantó que “estos dos años que vienen van a ser difíciles”, y aseguró que su coalición “va a actuar con mucha responsabilidad, ayudando a que la transición sea lo más ordenada posible”, anticipándose a las presidenciales de 2023.

María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y electa ahora diputada por Juntos, celebró que “la mayoría de los argentinos, millones de argentinos en todo el país, dijeron basta”.



El consultor político Raúl Aragón avizoró cooperación entre las fuerzas. “Hay una tensión interna creciente en el interior de Juntos, pero a la oposición no le sirve no dialogar. No les sirve quedar como antidemocráticos para el proyecto presidencial 2023, eso es insostenible”.

Acuerdo con el FMI

Tengo miedo por la economía, el sueldo no alcanza. Gane quien gane va a tardar mucho el país en recuperarse. Estoy muy descreído de todos"

En medio de una dura crisis económica, con una inflación anual de más de 50 por ciento y una pobreza que afecta al 40 por ciento de la población, Argentina debe negociar con el FMI un nuevo acuerdo que reemplace el stand-by por 44.000 millones de dólares de 2018.



“En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el FMI. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Y debemos hacerlo preservando las condiciones que nos permitan seguir por el sendero de la recuperación con generación de empleo, apuntando al mismo tiempo a una reducción persistente del mal inflacionario”, indicó Fernández.

De no lograr un nuevo convenio, debería pagarle al FMI en 2022 más de 19.000 millones de dólares y en 2023 otro tanto.



Pese a ello, Fernández insistió este domingo en que “a quien diga que el problema con el Fondo Monetario Internacional puede ser resuelto en cinco minutos le digo que negociar no es obedecer”.



Argentina recién emerge de una recesión que empezó en 2018, y se profundizó con un derrumbe de 9,9 por ciento del PIB en 2020 por la pandemia del covid, en medio de una extensa cuarentena. El crecimiento de 9 por ciento previsto para este año retrotraerá la situación a 2019, cuando Fernández asumió la Presidencia.



La economía figuró como la principal preocupación de los votantes en esta elección. “Tengo miedo por la economía, el sueldo no alcanza. Gane quien gane va a tardar mucho el país en recuperarse. Estoy muy descreído de todos”, le dijo a la AFP Óscar Navarro, un empleado pastelero de 50 años, sin revelar su voto.



Las tensiones políticas se volcaron en los días recientes al mercado cambiario, donde se disparó la cotización del dólar paralelo ante especulaciones sobre una posible devaluación tras las elecciones.



Pero, según Aragón, al no haberse impuesto contundentemente ninguna fuerza política, “para los mercados la situación es igual que ayer. Este escenario no modifica casi nada”, dijo, al descartar turbulencias cambiarias.



CON INFORMACIÓN DE AFP Y EFE