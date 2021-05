Así le fue al presidente argentino en su gira por Europa

El presidente argentino, Alberto Fernández, consideró "muy productiva" su gira por Europa para conseguir apoyos para renegociar la deuda, tras conseguir que algunos países europeos apoyen "con el tema de los sobrecargos".



"Fue muy productiva. Que Europa nos esté apoyando con los sobrecargos, que el G20 aborde temas como los que propone el primer ministro italiano Mario Draghi, y que Emmanuel Macron atienda nuestras necesidades ante el Club de París, es muy importante.



La semana que viene me queda hablar con Ángela Merkel, y entonces ya el escenario europeo estará cubierto", dijo Fernández a los medios.



La renegociación de la deuda argentina, que asciende a unos 47.000 millones de dólares, ha sido el eje de las conversaciones mantenidas durante la gira por Portugal, España, Francia y que concluyó en Italia con esta reunión no programada.



Fernández alargó un día sus estancia en Roma para reunirse este viernes en el hotel donde se aloja durante más de una hora y media con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.



"Creo que fue una reunión muy productiva; no había tenido la posibilidad de conocer a Kristalina Georgieva; fue una buena reunión, muy franca, hablamos con franqueza. Expresamos nuestras voluntades, que es resolver el problema de la deuda argentina, pero encontrando un camino que no signifique postergar al pueblo argentino y por una economía a la que cuesta ordenarse", explicó.

El presidente argentino, Alberto Fernández junto con su homólogo francés, Emmanuel Macron y las primeras damas. Foto: Ludovic Marin / AFP

Sobre si hablaron de plazos, el mandatario dijo que "la vocación es encontrar un acuerdo lo más rápido posible. No cualquier acuerdo. Siento que fue una reunión muy constructiva. Los equipos técnicos siguen trabajando". "Es una mujer muy consciente de la situación que vive el mundo, la Argentina y América latina.



La vi muy consciente y receptiva a nuestros problemas. Ahora, el resto es un tema de negociación. Insistí en mis planteos, que tienen que ver con la reducción de las sobretasas, extender los plazos, y entender que el mundo vive un momento singular que debe atenderse, y que no podemos pensar en un acuerdo que exija mayores esfuerzos al pueblo argentino".



Sobre el negociado se dijo optimista y subrayó que mantienen " la firmeza de hacer un acuerdo en las condiciones que planteamos" pero que "la directora gerente es muy comprensiva".



Otro de los temas que se abordó fue la de ampliar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) y de ampliarlos para países de renta media como Argentina y, según

Fernández, Georgieva "está de acuerdo".



Por su parte, la responsable del FMI aseguró tras el primer encuentro presencial con

Fernández, en el marco de la renegociación de la deuda, que "la reunión fue muy constructiva".



Georgieva, que participará en un seminario organizado por el Vaticano sobre los desafíos éticos, económicos y políticos en este momento de crisis y en el que coincidirá de nuevo con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, acudió a primeras horas de la mañana al hotel donde se aloja en Roma el mandatario para la reunión.



A la salida, apuntó que los temas tratados fueron la situación en Argentina y lo que ocurre en América Latina y adelantó que los equipos de ambos países "continuarán trabajando para avanzar hacia un programa".

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (d), recibió al presidente argentino, Alberto Fernández. Foto: EFE

La directora gerente del FMI participará hoy en el seminario económico organizado por la Pontificia Academia de Ciencias (PAC), y allí se encontrará con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, que acompaña al presidente, junto al canciller, Felipe Sola.



El foro, titulado “Dreaming a better restart” (Soñando un mejor reinicio), contará también con la presencia telemática de los ministros de Economía de Alemania, Wolfgang Schmidt, y de España Nadia Calviño, y del premio nobel de Economía, Joseph Stiglitz.



Durante su gira, el mandatario ha recabado los apoyos de España, Francia y Portugal para renegociar la multimillonaria deuda argentina, que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus.



Argentina trata desde el pasado año de renegociar con el FMI deudas por unos 45.229 millones de dólares -sobre préstamos originales por 44.128 millones-, mientras podría entrar en cese de pagos si no logra antes de final de mayo posponer los vencimientos de deuda de unos 2.400 millones de dólares con el Club de París.



EFE

