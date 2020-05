Clamor indígena por el brutal impacto del virus en la cuenca amazónica

El brote del coronavirus en las zonas amazónicas donde habita una gran parte de los pueblos indígenas de Latinoamérica está acabando con las comunidades de la región.



La alerta de las autoridades es clara y tajante: “Hemos confirmado 20.000 casos de covid-19 en las provincias que forman la cuenca del Amazonas. Sin una acción inmediata, estas comunidades enfrentarán un impacto desproporcionado”, declaró Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud.



En la cuenca amazónica habitan las comunidades de nueve países: Colombia, Perú, Venezuela, Surinam, Brasil, Guyana, Ecuador, Guayana Francesa y Perú. En esta región, 506 pueblos indígenas y 66 comunidades en aislamiento voluntario están en “riesgo de desaparecer”, según la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), organización que reúne a las poblaciones indígenas de esta región.



“Durante la semana pasada se habían registrado 722 casos de contagio en población indígena y superado los 150 fallecidos. Hacemos un llamado de emergencia, porque se están contagiando 10 hermanos indígenas y falleciendo dos cada día en la cuenca amazónica”, denunció en EL TIEMPO José Gregorio Díaz, coordinador general de la Coica.



Las peticiones de los pueblos indígenas se han elevado hasta el propio António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. En una carta enviada por la Coica, se pidió ayuda y asistencia humanitaria internacional con el objetivo de “precautelar la salud y la vida de los pueblos indígenas de la Amazonia”. “Si no se toman medidas urgentes, estamos a puertas de un etnocidio”, agrega la misiva.



“El covid-19 pone en evidencia la falta de infraestructura y desatención de los gobiernos. Eso nos preocupa y nos tiene alarmados a todas las comunidades”, comentó Robinson López, coordinador de Biodiversidad de la Coica.



Aunque la OPS confirmó más de 20.000 casos en toda esta región, un conteo independiente de la Red Eclesial Panamazónica y de la Coica sugiere que esta zona tiene más de 85.000 contagios y alrededor de 5.000 fallecidos.



Pese a la diferencia en las cifras entre conteos, lo que está claro es la inminente emergencia y la especial atención que les exige a los gobiernos regionales.



Con más de 22.000 casos de covid-19, la Amazonia brasileña vive una grave emergencia sanitaria. En la foto, el entierro de un cacique. Foto: Efe

La crisis en las fronteras

La crisis que hoy vive Leticia –cuyos cementerios están desbordados y ya no hay tumbas– está relacionada con los casos provenientes de la triple frontera con Perú y Brasil, en Tabatinga (Brasil). Esa ciudad tiene el mayor número de muertos por cada 100.000 habitantes.



Aunque muchas comunidades indígenas están confinadas y en cuarentena, la economía indígena informal obliga a los lugareños a rebuscar el sustento diario y la alimentación ante la falta de ayudas estatales.



A esta difícil situación se le añade la ausencia de infraestructura en salud. En Leticia, donde hay más de 1.300 casos confirmados, los centros hospitalarios se han declarado en emergencia.



“Aquí (en la cuenca) no hay hospitales, y cuando llegan misiones de emergencia no hay un protocolo claro. Esta es una situación de etnocidio por la poca cantidad de población que somos y por esta pandemia estamos en riesgo de que desaparezcan idiomas y pueblos”, dice Díaz.



Además, las actividades ilegales son otro ingrediente que se le suma a la crisis sanitaria. “Hay muchas personas, entre ellos mineros ilegales, que siguen viajando por los ríos y allí no hay protocolos para determinar contagios”, agrega Díaz.



La minería ilegal contamina las fuentes hídricas, lo que sumado a la falta de agua potable impide cumplir una de las premisas de la Organización Mundial de la Salud para evitar el contagio: una adecuada higiene.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha subestimado la pandemia del coronavrius. Hoy su país tiene más de 330.000 casos de contagio. Foto: AFP

A Érica Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le preocupa el caso de Brasil por las posiciones radicales del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. “Él (Bolsonaro) tiene una agenda antiderechos, y ha venido menoscabando a los indígenas. Hoy eso no solo se está cobrando vidas, sino la sostenibilidad de las comunidades”, comentó Guevara.



Incluso, el alcalde de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, Arthur Virgílio Neto, criticó la falta de liderazgo de Bolsonaro. “Tenemos un genocidio en nuestra Amazonia porque tenemos un presidente que no se preocupa por los indígenas”, dijo.



¿Cuál es la salida que ve la Coica ante esta inminente amenaza? La organización hace una petición especial a la ONU: “Reconocer la pandemia del covid-19 como catástrofe sanitaria (para la vida y la salud) para los pueblos indígenas, con el objetivo de que se designen recursos económicos para atender oportunamente la pandemia”.



CARLOS J. REYES

REDACCIÓN INTERNACIONAL