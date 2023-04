Con una población de 23 millones de habitantes y un territorio 32 veces más pequeño que Colombia, Taiwán fabrica cerca del 67 por ciento de los chips que se utilizan en el mundo.



(Lea además: ¿Cuál es la estrategia de Taiwán frente a la amenaza de guerra con China?).



Además, por su estrecho marítimo pasa un 40 por ciento del comercio mundial. De ahí que el riesgo de que ocurra un conflicto con China, que considera a la isla parte de su territorio y una provincia rebelde, “paralizaría al mundo entero”.



Así lo considera Alexander Yui, vicecanciller de Taiwán, al advertir que tomar caminos distintos a la diplomacia para resolver esta tensión de años ocasionaría que “el reloj mundial” se detenga.

Y es que los taiwaneses producen tecnología de todo tipo. Desde cafeteras, carros y lavadoras, hasta las más grandes máquinas industriales se ponen en marcha debido a la fabricación de chips y semiconductores elaborados en la isla.



Si bien desde la disputa territorial y política entre China y Taiwán, gestada en 1949 al final de la guerra civil de China, cuando las fuerzas comunistas de Mao Zedong derrotaron a los nacionalistas de Chiang Kai-shek, que se establecieron y replegaron en la isla, esta ha mantenido un Gobierno autónomo, Pekín aún la considera parte de su territorio y bajo el principio de “una sola China” no permite que otros países tengan lazos diplomáticos con ellos, mientras los taiwaneses a la vez se mantienen en busca de aliados.

Facebook Twitter Linkedin

Celebraciones del Día Nacional en las calles en Taipei, Taiwán. Foto: AFP



Las tensiones se han avivado en los últimos años debido a que ambos quieren acrecentar su esfera de influencia, especialmente en América Latina.

Actualmente, solo 13 países en el mundo reconocen formalmente a Taiwán, mientras que otros más se han separado de la isla para unirse a China. Entre otros: Honduras (2023) Nicaragua (2021), El Salvador (2018), Panamá (2017) y Costa Rica (2007).

Facebook Twitter Linkedin

Alexander Yui, vicecanciller de Taiwán Foto: Cortesía Ministry of Foreign Affairs

Ante las recientes alertas por una escalada en esta zona del mundo, Yui le detalló a EL TIEMPO la realidad actual de la isla y los desafíos que implica mantenerse independiente de China.



¿Qué ocurre en este momento con China?

​

China busca cualquier excusa para entrometerse con Taiwán y tomárselo como suyo. El pueblo de Taiwán se niega. Pekín no tiene derecho ni control sobre nosotros.



Ellos han fortalecido sus fuerzas militares y cada día asedian el espacio aéreo de Taiwán. Es una amenaza diaria hacia nuestro pueblo y es algo inaceptable. Es un llamado de atención a nivel mundial por el orden, la paz y estabilidad que debe mantener el estrecho de Taiwán.



¿Cómo lo hace?

​

La China Popular trata de aislar a Taiwán en tres facetas: la guerra diplomática, la guerra militar y la guerra de opinión pública. Europa, Estados Unidos, Japón, Corea... todos están preocupados porque por el estrecho de Taiwán pasa la mayor parte del comercio mundial. Y aunque Taiwán es una isla pequeña, de hecho la población de Colombia es más del doble que la nuestra, somos la economía 21 del mundo. Más de la mitad de los chips que se producen en el planeta se fabrican en Taiwán. Entonces, cualquier amenaza, cualquier guerra que se desate, causará gran destrucción a nivel mundial. Si lo que está ocurriendo en Ucrania pasa en Taiwán, el reloj del mundo se va a parar porque no van a haber chips para hacerlos funcionar.



(Lea además: China anunció que presentó reclamo a Corea del Sur por comentarios de Taiwán).



¿Qué dice la comunidad internacional al respecto?

​

El presidente Joe Biden habló con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y resaltaron la importancia de mantener la paz y estabilidad en el estrecho. Ningún lado puede cambiar unilateralmente el statu quo de Taiwán. La comunidad internacional está muy preocupada de las amenazas chinas hacia Taiwán. El grupo G7, reunido en Japón, también resaltó su preocupación.



¿Creen que el conflicto en el estrecho de Taiwán puede escalar en el corto plazo?

​

Yo no puedo predecir si China va a atacarnos, pero sí enfrentamos un asedio militar diario que se ha empeorado. Lo que sí puedo asegurar es que si más países muestran su preocupación y le llaman la atención a China para no cambiar el statu quo, eso ayudaría.



El tema de Taiwán no es solamente un tema de Asia, a regiones como América Latina le importa porque el objetivo de la China Popular no es solo Taiwán, ese es solo el primer paso para realizar el sueño chino que es el de imponer el orden y las reglas chinas en el mundo. Xi Jinping está tratando de cambiar el orden mundial.

Xi Jinping está tratando de cambiar el orden mundial FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la estrategia de Taiwán para mantener el apoyo de América Latina?

​

Nosotros queremos ser amigos del mundo. Queremos incorporarnos a la comunidad internacional. Buscamos revertir el aislamiento que tenemos desde 1971 cuando tuvimos que salir de la ONU porque la República Popular China entró a dicha comunidad. Taiwán ha tenido su propio desarrollo económico, ha prosperado con la ayuda de muchos amigos en el mundo y hoy en día quiere ser un miembro con derecho legítimo dentro de la comunidad internacional.



(No deje de leer: Taiwán y China: ¿Cuándo y cómo fue el origen de la división?).



Pero, siguen perdiendo aliados...

​

Aún contamos con aliados diplomáticos en Centroamérica. Hemos perdido algunos, pero queremos reforzar nuestros lazos comerciales con países como Colombia y otros de la región. Y no queremos dividir cuestionando quién puede ser amigo de quién, como lo hace la China Popular. Lo que buscamos es un intercambio económico, cultural, científico y educativo con todos los países.



Tejer puentes...

​

Tenemos ideales comunes, afines, somos países que amamos la democracia, la libertad, el respeto por los derechos humanos. Queremos reforzar estas ideas comunes y al mismo tiempo apoyarnos mutuamente para prosperar económica y comercialmente para mejorar el estatus social de nuestros pueblos. Esa es la idea global que Taiwán tiene.



(Le puede interesar: Así son las maniobras militares con las que China aumenta presión contra Taiwán).



¿Han avanzado en esa idea?

​

Ha habido mucha discusión por las elecciones que vienen pronto en dos de nuestros países aliados diplomáticos, como lo son Paraguay y Guatemala. En Paraguay, el tema de Taiwán y China Popular ha sido un tema de debate en las elecciones presidenciales.



Taiwán es uno de los que más apoya y aporta a la economía paraguaya. Somos su segundo destino de exportación más importante en lo que es la venta de carne de res y somos sus principales compradores de la carne porcina. Estamos apoyando en la formación de 100 ingenieros al año, además de otorgar cientos de becas en general. Con Guatemala hemos propuesto lo mismo.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei y la presidenta de Taiwán Tsai Ing-Wen. Foto: EFE/ Esteban Biba

¿Por qué perdieron la alianza con Honduras?

​

En febrero, la Asociación Nacional de Camaroneros estaba pidiendo una reunión con la presidenta Xiomara Castro porque Pekín les había ofrecido comprar todo el camarón que se produce en Honduras, y eso produjo la ruptura. Sin embargo, el 7 de abril, la misma asociación expuso su preocupación de perder el mercado de Taiwán.



Y ahora le están pidiendo a la presidenta Castro que hable con nosotros para mantener las relaciones comerciales, dado que nosotros comprábamos el camarón a precios más favorables.



¿Qué alcance tuvo la gira de la presidenta Tsai Ing Wen por Guatemala, Belice y Estados Unidos?

​

Quiero destacar que es el primer viaje que realiza la presidenta al exterior desde el comienzo del covid-19. Visitó el hospital de Guatemala construido por Taiwán como un aporte al sistema de salud de ese país.



En Belice hemos atestiguado la cooperación técnica y agropecuaria, pero más que todo fortalecido esta relación de amistad entre ambos pueblos. En el tránsito que hizo en Estados Unidos se reunió con el presidente del Congreso, Kevin McCarthy, donde hablaron de cooperación económica y de seguridad por el tema del estrecho de Taiwán.



Dicha gira incomodó a China. ¿Qué ocurrió?

​

Empezaron a hacer toda clase de amenazas y maniobras militares. Trataron de cerrar a Taiwán por vía aérea y marítima, pero eso lo usaron como excusa. Taiwán, como país soberano, tiene derecho de ir a visitar a sus amigos. Algo que recordó lo ocurrido el año pasado cuando Nancy Pelosi (entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU.) visitó Taiwán.



China se enfureció e hicieron toda clase de maniobras, usándolo como una excusa para tratar de conquistar a la isla.

Facebook Twitter Linkedin

Nancy Pelosi y Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Foto: EFE/EPA/TAIWAN PRESIDENTIAL PALACE

Reclaman como propio el territorio...

​

Ellos dicen que quieren reunificar a Taiwán, pero el problema es que la República Popular China nunca ha tenido control de la isla de Taiwán.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de China, Xi Jinping . Foto: AFP

Cuando se fundó la República de China el 1.° de octubre de 1949 en Pekín, Taiwán no era parte de su territorio. Nunca tuvieron control ni autoridad de la isla de Taiwán. Por eso, decir que es una reunificación es falso. Quieren controlar a un pueblo de 23 millones de habitantes y obligarlos a vivir bajo su régimen autoritario.



De ocurrir una escalada, ¿cómo aspiran a que sea la reacción de América Latina?

​

Lamentablemente, hemos visto en poco más de un año lo que está pasando en Ucrania. Un país invadido por otro. El destrozo y pérdida de vidas lo lamentamos mucho. La defensa militar en Taiwán es nuestra propia responsabilidad.



Lo que podamos producir en armas lo estamos haciendo. China es mucho más dependiente de la economía mundial, si hubiera sanciones hacia Pekín del mismo nivel que se le ha hecho Moscú se vería mucho más afectado. Que América Latina también vea con esos ojos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

@anarodriguez_b​