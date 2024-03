Comienza la cumbre de la Celac con Lula, Maduro y Petro entre los participantes

La VIII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) arrancó este viernes en San Vicente y las Granadinas, un archipiélago caribeño que pasará el testigo de la presidencia pro tempore del organismo a Honduras, en un evento que contará con la presencia de ocho presidentes, entre ellos el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro.

El perfil de los mandatarios, entre los que también figura el boliviano Luis Arce, el cubano Miguel Díaz-Canel y la hondureña Xiomara Castro es eminentemente de izquierdas, lo que subraya la fragmentación de un organismo regional al que no asistirán mandatarios de centro ni de derechas, como Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) o Luis Lacalle Pou (Uruguay).



De acuerdo con el programa oficial, además de ocho presidentes, entre los 33 participantes en la cumbre habrá también siete primer ministros de países caribeños, entre ellos el anfitrión, Ralph Gonsalves, que ha destacado en todo momento su papel de "mediador" en busca de la vía del diálogo para resolver conflictos.



Precisamente entre los asistentes a la cumbre están los mandatarios de Venezuela y Guyana (Irfaan Ali), con los que Gonsalves medió para tratar de rebajar la tensión por la región en disputa del Esequibo, una crisis que el anfitrión calificó de "estable", sin que se prevea un "gran anuncio" a pesar de la presencia de ambos líderes.



"Lo más importante es tener paz, hablar y no luchar", adelantó el jueves a EFE Gonsalves, por lo que no sorprende que uno de los eventos con los que se dará inicio a la cumbre se denomine "América Latina y el Caribe como Zona de Paz", remarcando cómo en un contexto de graves conflictos como los de Ucrania o Gaza, el continente americano vive un periodo de relativa calma, sin las frecuentes guerras civiles que lo golpearon durante décadas.

El presidente Gustavo Petro a su llegada a San Vicente y las Granadinas. Foto: Presidencia

Así, uno de los asuntos que ocupará una parte importante en las deliberaciones de los líderes será la ofensiva de Israel en Gaza, con un borrador final de la cumbre que se espera que cuente con "párrafos firmes" sobre este conflicto, según adelantó a EFE el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que mantiene como la mayoría de los mandatarios presentes una postura muy crítica con Israel, reclamando un cese al fuego humanitario inmediato.



Uno de los que adelantó esta posición fue uno de los invitados a la cumbre, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, particularmente impactado por la masacre de ayer en Gaza, en las que un centenar de personas murieron mientras hacían fila para recibir ayuda humanitaria, en un ataque israelí que también dejó más de 700 heridos.



Otros de los temas que se tratarán en este reunión es el de la lucha contra los efectos de la crisis climática, la financiación para el desarrollo, la colaboración regional en aspectos relacionados con la salud y el sector farmacéutico tras la crisis de la pandemia, transporte marítimo o la necesidad de profundizar en el proceso de integración.



