¿Qué pasará con los colombianos frente al pasaporte covid europeo?

Los colombianos que no estén dentro de las excepciones explicadas en el portal del Consulado General de España en Bogotá no podrán ingresar a España, así estén vacunados. Es decir, los viajes por turismo están suspendidos temporalmente desde el 27 de julio.



En cuanto al pasaporte sanitario por covid, los colombianos o nacionales españoles vacunados por fuera de la UE no lo pueden conseguir, al menos de momento



Hasta hace dos semanas, los colombianos y pasajeros de otros países debían demostrar estar vacunados para entrar a España y evitar otras medidas. Les bastaba con enseñar el certificado —a pesar de tener un formato rudimentario— o mostrar una PCR negativa y casi siempre con someterse a una prueba en el aeropuerto para entrar.



Pero España endureció la entrada y ahora de los vuelos provenientes de Colombia solo pueden ingresar los españoles o cónyuges de españoles, sus descendientes menores de 21 años, residentes de la UE en escala (y de Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, San Marino, Noruega, el Vaticano y Suiza), los titulares de un visado de larga duración, el personal de transporte marino o aeronáutico y los diplomáticos.



Y todos ellos deben guardar cuarentena de diez días o de siete días si se someten a una prueba y dan negativo. Lo mismo sucede con los pasajeros provenientes de Argentina, Namibia, Bolivia, Brasil y Suráfrica, considerados, junto con Colombia, de alto riesgo. Esta medida está vigente, por ahora, hasta el 23 de agosto.



En cuanto al pasaporte sanitario por covid, los colombianos o nacionales españoles vacunados por fuera de la UE no pueden conseguir, al menos de momento, el documento que exigen muchos países para viajar dentro de Europa e, incluso, para participar en actividades como ir a cine, a restaurantes o a discotecas.

La medida podría afectar a los representantes de editoriales y autores que pensaban ir en septiembre a Madrid para participar en la Feria del Libro, cuya invitada especial este año es Colombia.



La razón es que no figuran en el sistema español o europeo. No existe la infraestructura necesaria para cruzar datos y confirmar quiénes están vacunados en otros lugares.



Se trata, simplemente, de una cuestión informática y burocrática.



Se han reportado casos de ciudadanos españoles que se vacunaron en América, pero que no han logrado obtener el pasaporte sanitario europeo.



En cuanto a otros países del Viejo Continente, depende de cada circunstancia. Esto, obviamente, podría golpear paquetes turísticos programados con anticipación, así que lo mejor es documentarse sobre la situación en cada país antes de intentar viajar.



De extenderse la medida, también podría afectar a los representantes de editoriales y autores que pensaban volar en septiembre a Madrid para participar en la Feria del Libro, cuya invitada especial este año es Colombia.



Juanita Samper Ospina

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid