“Ellos nos pueden atacar a nosotros dos porque tienen videos y fotos, pero qué dirán de los otros capturados que conocimos en la cárcel y que siguen ahí. En la celda había panameños, hondureños, nicaragüenses, gente de toda Centroamérica, había un canadiense, gente que llevaba ya más de seis meses en prisión”, señala José Antonio Potes desde su vivienda, en Valle del Cauca, Colombia, donde agradece estar después de pasar tres meses detenido en El Salvador, país al que llegó para buscar una vida mejor pero donde terminó arrestado en el marco del régimen de excepción.

Potes y Manuel Castrillón, otro colombiano que estuvo arrestado junto a él, hablaron con La Prensa Gráfica para contar cómo vivieron su estancia en prisión y cómo las autoridades salvadoreñas intentaron convencerlos para que no contaran todo lo que habían vivido y que cambiaran la versión de lo sucedido.



Los jóvenes de 27 años llegaron a El Salvador en enero de este año, motivados porque en el país se paga en dólares y por la mejora en seguridad de la cual se habla a nivel internacional.

“Antes de estar en El Salvador estaba en Guatemala con mi esposa, pero me fui a San Salvador porque allá hay dólares y por la publicidad que hay, de que ahora es el país más seguro del mundo. Nosotros sabíamos que el país pasa su propia situación de cambio, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, estábamos tranquilos”, relató Manuel, que fue el primero en llegar a El Salvador, a inicios de enero.

José Antonio Potes, colombiano que estuvo preso en El Salvador. Foto: Redes sociales

El 20 de enero se le sumó José, con quien se conocían desde hace varios años, y ambos se instalaron en la colonia Las Margaritas de Soyapango, donde un día después, mientras hacían unas compras, fueron arrestados por soldados que “los vieron sospechosos”.

“Nosotros les mostramos los pasaportes, les dijimos que estábamos legales. Les mostramos los sellos, pero llamaron a los de Migración y los de Migración llegaron y también nos trataron feo. Nos decían que éramos colombianos y por eso teníamos droga, lo cual no era cierto”, agregó Manuel.





Ese mismo día los llevaron al centro penal de Ilopango. “Nos llevan para la bartolina, nos entregan y nos quitan la ropa. Allá nos dan la ropa que ellos dan, una pantaloneta blanca, un buzo (camiseta) blanca, nos quitan el cabello, nos rapan, nos pegaron y nos dijeron que anduviéramos siempre inclinados y con las manos en el cuello”, recordó José.



Ambos dicen que estaban en celdas repletas de capturados, con 300 o incluso 400 personas en espacios que eran para menos de 200. Orinaban y defecaban en baldes plásticos y con el pasar de los días fueron trasladados al penal de Jucuapa, en Usulután, donde la situación era similar.

Pandilleros de 'Mara Salvatrucha' y 'Barrio-18' permanecen juntos en formación. Foto: Rodrigo Sura. EFE

No fue hasta el 13 de febrero cuando lograron comunicarse con el Consulado de Colombia en El Salvador. Un representante consular les afirmó vía telefónica que ya sabían de sus casos, pero que no podían hacer nada porque las investigaciones en el régimen duraban un mínimo de seis meses y un máximo de un año, así que únicamente pidieron que notificaron de lo sucedido a sus esposas.



“Mi mujer me cuenta que ella buscó por todos los medios posibles ayuda y que querían dar la noticia desde mucho antes, pero que tenían miedo y pensaban que eso podía afectarnos. Pero al ver que llegaron los tres meses y no nos liberaban optaron por hablar”, narró José.

Fue así como el 16 de abril el medio Noticias Uno publicó su caso. La historia de José se viralizó en redes sociales y fue entonces cuando comenzaron a recibir un trato distinto de las autoridades.

Ofrecimientos y desprestigio

“La noticia sale el domingo 16 de abril y el lunes 17 llegaron a nuestra celda y nos sacaron. Nos dijeron que nos rasuráramos, que nos limpiáramos porque ya estábamos libres. Afuera del penal nos estaban esperando cinco camionetas con muchos soldados y nos asustamos, pero de una de ellas se bajó el señor Osiris Luna y el señor David Cruz. Nos preguntaron cuánto calzamos, la talla de camisa y pantalón... nos dimos cuenta que (Luna) era alguien importante y a los 20 minutos vuelven con ropa nueva y nos dicen que lo de nosotros había sido un error”, recordó José sobre el día de su liberación.



Manuel dijo que inmediatamente los subieron a una camioneta y en el camino les pidieron que grabaran unos videos en los cuales tenían que “aclarar lo sucedido”. “Nos dijeron que teníamos que decir que fuimos capturados por un tema migratorio, no de pandillas”, recordó.

Izquierda: imagen de la conversación que José y Manuel mantenían con David Cruz, encargado de comunicaciones del Ministerio de Seguridad. Derecha: chat que José y Manuel mantenían con William Chanta, del equipo de prensa de Casa Presidencial. Foto: Cortesía - La Prensa Gráfica

Luego los albergaron en un hotel de la colonia Miramonte, en San Salvador, donde afirman que los tenían vigilados. Los llevaron a comprar más ropa a un centro comercial y también los llevaron a visitar Surf City, en las playas de La Libertad, todo pagado por las autoridades salvadoreñas.

Ahí fue donde personal de comunicaciones de Casa Presidencial y del Ministerio de Seguridad les tomaron varias fotos y videos. Uno de ellos se viralizó días después en redes sociales y fue ocupado por cuentas de redes sociales afines al oficialismo para desmentir que ellos habían estado presos.

Hace como un mes estábamos almorzando en el restaurante La Pema en el puerto de la libertad y vi a estos muchachos bailando y disfrutando me llamaron la atención xq les escuche un hablado diferente al de aca y solo pedían canciones de Colombia... No sabía que eran famosos!!! pic.twitter.com/jnBc24zqmm — Ana Lopéz. (@_AnaaaLopez) May 2, 2023

“Hay una señora que comparte el video y dice que el video es de hace un mes, pero hace un mes nosotros estábamos en prisión. Que muestren el registro y verán que nosotros estábamos en la celda 4 de la cárcel de Jucuapa. El presidente Bukele se atreve a compartir una noticia falsa simplemente porque nosotros estamos diciendo la verdad, no es justo que nos desprestigie de esa manera. Nosotros no tenemos nada contra el presidente, simplemente estábamos contando nuestra situación”, señaló José.

Hotel en San Salvador donde José y Manuel estuvieron albergados por 13 días, luego que el director de Centros Penales, Osiris Luna, los sacó de la cárcel de Jucuapa. Foto: Cortesía - La Prensa Gráfica

Los jóvenes sostienen que los días posteriores a su salida del penal de Jucuapa fueron trasladados siempre por David Cruz, encargado de comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y por William Chanta, de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Ambos fueron contactados por La Prensa Gráfica a través de sus teléfonos móviles, pero ninguno accedió a dar declaraciones. Cruz respondió la llamada y pidió que se le enviara la consulta por escrito, lo cual se hizo, pero aún así no quiso opinar. Mientas que Chanta no respondió ni llamadas ni mensajes.



“Nos ofrecieron trabajo, un sueldo de $800 a cada uno, nos ofrecieron una moto para cada uno para transportarnos, nos iban a pagar un arrendo por 2-3 meses y nos dijeron que traerían a toda nuestra familia a El Salvador. Como mi esposa es de Guatemala la mandaron a traer en la frontera y la llevaron al hotel donde yo estaba”, contó Manuel, sobre los ofrecimientos que les hicieron las autoridades para que no se fueran a Colombia y aceptaran cambiar su versión de lo sucedido.

Nayib Bukele. Foto: EFE

Manuel tiene pruebas, videos donde se aprecia como personal de Casa Presidencial y del Miniterio de Seguridad trasladaron a su esposa. También del día que lo llevaron a él y a José a un lugar en El Congo, Santa Ana, donde supuestamente estaba la vivienda en la que podrían vivir si aceptaban quedarse en el país.



“En el Hotel siempre había una persona que no nos dejaba salir solos. Ellos siempre nos andaban en su camioneta. Tenemos los carné de cuando nos llevaron al Hospital Zacamil. Nos hicieron exámenes de todo, nos revisaron de todo porque supuestamente nos iban a tener allá”, agregó José.

Manuel Castrillón y José Potes. Foto: Cortesía - La Prensa Gráfica

Tras 13 días hospedados en un hotel, José y Manuel fueron contactados nuevamente por el Consulado de Colombia y les dijeron que estaban preocupados por ellos porque no habían recibido ningún informe de su situación. “El cónsul nos dijo que temían que nos desaparecieran y que no dejaban que él revisara el expediente de nosotros. Incluso la gente de Penales nos quería cambiar de hotel para que no habláramos con él”, relató José. Después de eso fue que decidieron pedir auxilio al Consulado y volver a su país.



“Nosotros no estamos en contra de Bukele, pero el presidente tiene que tener los pantalones bien puestos y decir las cosas como son. Lo que queremos es que muestren el registro de nosotros donde diga en qué parte estuvimos desde el 21 de enero al 17 de abril y verán que solo estuvimos en la cárcel”, concluyó José.

La Prensa Gráfica / El Salvador (GDA)

