Extraña desaparición de colombiano que iba a Chile; esta fue la última foto que envió

La última comunicación de Brandon Stiven Ríos con su familia en Bogotá fue hace cerca de un mes. El joven de 25 años, quien a finales de 2023 viajó a Chile, les envió una foto en la que salía sonriente y les dijo que estaba bien, pero desde entonces no han vuelto a saber de él. Desapareció.



Brandon viajó al país austral en busca de mejores oportunidades. Su madre contó que partió de Colombia el 16 de diciembre de 2023 porque decidió tomar una oferta de trabajo.



Sin embargo, el joven decidió regresar al país porque explicó que "la situación social de Chile no es la mejor".



De acuerdo con declaraciones que entregaron familiares del joven a Citytv, cuando este se encontraba en Ecuador no saben nada de su paradero. Desde el 23 de enero pasado no saben nada de él. Ese día se comunicó con ellos y les envió una fotografía.



La Policía colombiana y ecuatoriana, según la mamá de Brandon, saben de la desaparición de su hijo, pero pasan y pasan los días y no le han informado nada. Ella y sus familiares viven un drama por la incertidumbre que tienen por la falta de noticias del joven.



Ante esta situación, la mujer hizo un llamado a las autoridades para que agilicen el proceso de búsqueda de su hijo.

