Migrar a los Estados Unidos se ha popularizado en los últimos años. Sin embargo, ante el afán por cumplir el llamado sueño americano, miles de personas deciden entrar al país de manera ilegal y corren riesgos que terminan siendo irreparables.



Jorge Andrés, un migrante colombiano que duró 4 días perdido en la selva del Darién, contó su travesía y señaló que “está vivo de milagro”.

La ruta conocida es de Colombia a Panamá por la selva del Darién, seguir por Centroamérica hasta llegar a México y luego cruzar la frontera.



No obstante, esta termina siendo la forma más peligrosa y la mayoría de migrantes terminan pagando con su propia vida.

El Darién es uno de los pasos de los migrantes que se dirigen a EE. UU. Foto: Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Atravesar la selva del Darién, toda una odisea

Me perdí, una situación preocupante, uno encuentra ropa por todas partes, no hay cómo alimentarse y mucho pantano, zona pantanosa FACEBOOK

Juan Andrés, como quiso identificarse en el medio La Chiva de Urabá, trabaja como agricultor acá en Colombia y tomó la decisión de partir solo debido a sus escasos recursos monetarios.



“Económicamente, para viajar en avión no está uno en condiciones, el pensado era llegar al río armilar, para cruzar la montaña, pero me perdí, una situación preocupante, uno encuentra ropa por todas partes, no hay cómo alimentarse y mucho pantano, zona pantanosa”, relató al citado medio.



Además, contó que estuvo perdido en la selva del Darién durante cuatro días y la pasó muy mal. Comió frutos y tomó agua de riachuelos, Incluso, se cayó de un acantilado y terminó desorientado un tiempo.

Así se ven, desde el aire, las primeras montañas de la espesa Serranía del Darién. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Tuve una caída también, que sinceramente estoy vivo de milagro FACEBOOK

“Tuve una caída también, que sinceramente estoy vivo de milagro, de un acantilado, me sentí perdido y de un momento a otro llegó un señor donde otros que también estaban perdidos. Caminamos por lodo, todo el día hasta que llegamos a un campamento”, relató.



Así como la historia de Juan Andrés, hay muchas de migrantes que hasta mueren por tomar el camino de migrar ilegalmente.

El hombre ahora está en la frontera de Panamá.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

