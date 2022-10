A las crecientes denuncias por los supuestos maltratos en México contra los colombianos, se suma la historia de un ciudadano, a quien su gran sueño se le convirtió en una pesadilla debido a las autoridades migratorias.



“Totalmente arrepentido”, fueron sus palabras después de su anhelado viaje a Cancún.

Nos tenían hacinados, no había colchones. Una que otra colchoneta y nos daban una especie de manta térmica, pero era como de plástico

La alerta para los colombianos no es una mentira. De hecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió una advertencia a los ciudadanos que planean viajar a México, pues la cifra de rechazados se triplicó a comparación del año pasado sin motivo alguno.



De acuerdo con las declaraciones del implicado a ‘Caracol Noticias’, a él y a 79 personas los dejaron hacinados, sin documentos y sin maletas durante dos o tres días.



“Nos tenían hacinados, no había colchones. Una que otra colchoneta y nos daban una especie de manta térmica, pero era como de plástico”, dijo.

De ahí te dicen que has sido inadmitido por la autoridad mexicana

El colombiano, además, afirmó que las autoridades no les dieron explicaciones del rechazo, pues hasta el momento no entienden las razones por las que no fueron admitidos y mucho menos la forma en la que volvieron al aeropuerto El Dorado de Bogotá.



“Lo único que te dejan es la maleta y lo que llevas en los bolsillos. De ahí te dicen que has sido inadmitido por la autoridad mexicana y que en ese momento los que deben responder por el retorno a nuestro país y por nuestra alimentación es la aerolínea que nos trajo”, agregó a ‘Noticias Caracol’.



Por último, concluyó: “Es una discriminación total. Había uno que otro (afectado) de otra nacionalidad, pero el resto éramos colombianos, cuatro jamaiquinos, dos haitianos y peruanos”.



Por lo pronto se espera el pronunciamiento de las autoridades migratorias que han inadmitido el ingreso de más de 21 mil colombianos.

