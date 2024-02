Colombiano lleva más de dos meses desaparecido en México: esto se sabe del extraño caso

La familia del colombiano Samuel Augusto Gaona Pava lleva más de dos meses sin tener información sobre él, luego de que el hombre migrara a México con la intención de trabajar.



El sujeto, de 34 años de dad, 1.82 de estatura y contextura robusta, fue visto por última vez en inmediaciones al aeropuerto de la ciudad de Tijuana el 3 de diciembre de 2024. Desde ese momento su familia en Colombia vive un calvario al no saber qué ha pasado con él.



(Le puede interesar: 'La Quica': el sicario de Pablo Escobar que tiene una condena de 200 años en EE. UU.).

Los familiares relatan que Samuel llegó a Tijuana el pasado 29 de noviembre, con la promesa de un trabajo que alguien allá le ayudó a conseguir.



Sin embargo, poco después de llegar a la ciudad mexicana le comentó a sus hermanas que las cosas no eran cómo pensaba ni el trato de las personas era el más amable.



"Dijo que Tijuana era muy feo porque allá no querían a los colombianos, que él no pensó que allá no nos quisieran y que se quería regresar a Colombia", dijo Milena Gaona, hermana de Samuel, al noticiero de CityTv.

El 3 de diciembre Milena Gaona le escribió varios mensajes a su hermano, los cuales nunca fueron contestados. La angustia de la joven y su familia se incrementó y los malos pensamientos de que algo malo le pudiese haber ocurrido empezaron a surgir.



Fue por esto que decidieron comunicarse con la supuesta persona que lo había llamado a trabajar y quien lo recibiría en Tijuana.



"Le escribimos a la persona que lo recibió y nos dijo que a él lo cogió la Policía Federal en la madrugada y que le pidieron 1.500 dólares", expresó la hermana.

Yo le decía que me dijera la verdad FACEBOOK

TWITTER

El sujeto les dijo que entregó el dinero pero que Samuel nunca fue liberado, algo que preocupó mucho más a la familia, pues no sabían si era cierta la información que el hombre en Tijuana les decía.



Por otro lado, ese sujeto que lo había llamado a trabajar se regresó a Colombia tres días después y le entregó a la familia el pasaporte y otros papeles. Además, afirmó que "tenía miedo", aunque no explicó el por qué.



Entre tanto, Milena Gaona decidió acudir a las autoridades en Colombia para obtener ayuda y ubicar a su hermano desaparecido en el extranjero.



Sin embargo, la mujer afirma que la respuesta no fue positiva, pues no es mucho lo que pueden hacer las entidades debido a que los hechos ocurrieron fuera del país.

La familia ha preguntado por su paradero en cárceles y hospitales de ese país, pero les dicen que allí no esta.



"Es una angustia para nosotros, su hijo y su esposa también están sufriendo bastante", añadió la familiar.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea también: