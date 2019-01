Colombiana le reprochó a AMLO no oponerse al gobierno de Maduro 

Una mujer colombiana, identificada en redes sociales como Cris García, publicó, a través de su cuenta de Twitter un video en el que increpa al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien habría coincidido, según las imágenes, en el aeropuerto Benito Juárez de México.



García, le pregunta a López Obrador por qué no se ha opuesto a la dictadura de Venezuela y continúa diciéndole ¿cómo nos va a ayudar?

AMLO, solo le responde durante ese rato, "yo no me meto en los asuntos de otro país", y sigue tomándose fotos con las personas que le piden una selfi.

A AMLO le vale madres la miseria de Venezuela https://t.co/yzYmMuW0QL — 🇲🇽 CarlosNajarR (@carlosnajarraba) 4 de enero de 2019

La colombiana insiste en que el Presidente no puede ser indiferente a la situación del pueblo venezolano, donde la gente "se está muriendo de hambre".



"Usted no puede ser indiferente a eso porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento, la gente se muere sin medicamentos", dice García.

El video fue publicado un día antes de la reunión del Grupo de Lima, que se llevó a cabo este viernes en la capital peruana, y en la que 14 cancilleres de los países miembro, excepto México, acordaron no reconocer el nuevo gobierno de Nicolás Maduro.



