Colombia lidera petición a la Corte Penal para que investigue a Maduro

"Esta semana, antes de que se termine la Asamblea de la ONU estaremos haciendo un anuncio muy importante a la región y al mundo: varios países vamos a darle un espaldarazo a las denuncias que se han venido haciendo contra la dictadura de Nicolás Maduro", dijo el presidente Iván Duque en Nueva York.



El mandatario colombiano se refirió así a la intención de varios países de la región, entre ellos Argentina, Perú, Chile y Paraguay, de poner bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI) la violación de derechos humanos existente en el vecino país por cuenta del régimen de Maduro.

La denuncia de uno o varios países pertenecientes al Tratado de Roma, que creó la CPI, no obliga a la fiscalía de ese organismo a abrir automáticamente un proceso; sin embargo, pone en la agenda de la Corte la crítica situación que se vive en Venezuela.



En este momento, la fiscalía de la Corte abrió un expediente de 'situación preliminar' sobre Venezuela por los crímenes cometidos al menos desde el 2017 contra miembros de la oposición al régimen de Maduro. Hasta ahora, sin embargo, no hay avances en esa investigación.



Lo que eso significa es que si bien no hay una investigación formal la situación del país sí está siendo seguida por ese organismo, lo que podría dar lugar en cualquier momento a un proceso contra altos funcionarios venezolanos.



Según los estatutos de la Corte, un Estado parte (esto es, que haya firmado el Tratado, como es el caso de los países que respaldan la solicitud), puede "remitir al Fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir que investigue la situación a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas".



El mismo reglamento dispone que "el Fiscal (de la CPI) podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte", caso en el cual "analizará la veracidad de la información recibida" y podrá "recabar más información de los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte".



En caso de considerar que "existe fundamento suficiente para abrir una investigación, presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la documentación justificativa que haya reunido".



En caso de que "la Sala de Cuestiones Preliminares considere que hay fundamento suficiente para abrir una investigación y que el asunto parece corresponder a la competencia de la Corte, autorizará el inicio de la investigación, sin perjuicio de las resoluciones que pueda adoptar posteriormente la Corte con respecto a su competencia y la admisibilidad de la causa".



En poco menos de dos décadas, la CPI ha abierto 11 procesos formales. Diez de ellos se refieren a crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en África. El otro caso es el de Georgia, antigua república soviética.

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, anunció en el marco de la Asamblea que boicoteará la reunión convocada por el presidente Iván

Duque en la ONU, que busca lograr ayuda del sistema internacional para cubrir el costo de la atención humanitaria que implica la ola de inmigrantes venezolanos que huyendo de su país han llegado a Colombia y otros naciones de Suramérica.



Colombia, que recibió más de un millón de inmigrantes venezolanos en los últimos años, impulsa la creación de un fondo humanitario de emergencia para hacer frente al éxodo venezolano, y convocó el martes al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas a una reunión de cancilleres de países receptores de migrantes con países donantes y jerarcas del Banco Mundial, el BID, la CAF y agencias de la ONU.



No obstante, Venezuela insiste en que ese país es el que debe recibir una compensación por los colombianos que en algún momento llegaron a ese país.

"Nosotros tenemos planes de asistir a esa reunión y aprovechar el contexto, los presentes, para pedir recursos por al menos unos 500 millones de dólares", dijo Arreaza. El dinero sería utilizado "tanto para refinanciar la repatriación de venezolanos que quieren regresar" como para "indemnizar a Venezuela por la inversión que ha tenido que hacer para recibir a por lo menos seis millones de latinoamericanos", incluidos 4,5 millones que son colombianos, dijo el Ministro.



Alrededor de 2,3 millones de venezolanos (7,5% de la población de 30,6 millones) vive en el exterior, de los cuales 1,6 millones han emigrado desde 2015, cuando empeoró la crisis en medio de una hiperinflación que pulveriza los salarios y una aguda escasez de medicamentos y alimentos, según la ONU.



Arreaza insistió en que muchos inmigrantes venezolanos desean regresar a su país, y dijo que los colombianos en Venezuela (luego indicó que ese número supera los cinco millones) viven "con acceso a la salud, a la educación y a la vivienda". Según Migración Colombia, el número de colombianos en Venezuela no supera los 940.000.



AFP y ELTIEMPO.COM