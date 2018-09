Reconocimiento a Palestina como Estado 'es irreversible': Iván Duque

El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este lunes que el reconocimiento hecho por el expresidente Juan Manuel Santos a Palestina como Estado "es irreversible". El mandatario afirmó que le hubiera gustado que la "discusión, por lo menos, se diera en el interior de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero también es respetuoso por las decisiones que toman los mandatarios antes de entregar su mandato", agregó.

Durante una entrevista para Caracol Radio, emisora que celebra este lunes sus 70 años, el mandatario colombiano también afirmó que todos los países deben ser parte de la solución para encontrar la paz en Oriente Próximo, e hizo énfasis en que el camino para encontrar la paz está en la solución de dos Estados.

"Desde los acuerdos de Oslo, yo siempre he creído que la solución ideal para Oriente Próximo es la solución de dos Estados, eso ayudaría mucho. Pero, obviamente, la discusión se ha tornado cada vez más complicada por la presencia de Hamás (organización terrorista que se declara como yihadista, nacionalista e islamista)​​​​ en la Franja de Gaza".



"Yo participé activamente en la Comisión Palmer y conozco muy bien este tema. Ojalá el mundo encontrara mecanismo para que esa solución de los dos Estados se diera", afirmó el presidente cuando el periodista Gustavo Gómez le preguntó si consideraba que Palestina era un Estado.

Al consultarle sobre si su gobierno se mantendrá firme en la decisión tomada por el expresidente Santos, Duque dijo que "esa decisión es irreversible. Primero, porque el presidente de la República, amparado por la Constitución, es quien está investido para representar las relaciones exteriores del país, afirmó.



"De pronto se hizo un daño no teniendo otra discusión más institucional. El presidente Santos a mí me informó que había tomado ese decisión, yo creo que hubiéramos ganado mucho más teniendo otro debate, pero eso es irreversible. Lo que no podemos hacer los países de la comunidad internacional es ser parte del problema sino parte de la solución. Y esa es que se forme una paz duradera y estable y que pueda salir adelante la solución de los dos Estados", puntualizó.

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la visita anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a principios de diciembre, habló sobre los rumores de una posible intervención militar por parte de EE. UU. en el vecino país y comentó respecto al desbordado flujo migratorio de venezolanos en diferentes países de la región.

Una intervención militar en Venezuela encabezada por Estados Unidos "no es el camino" para resolver la grave crisis que ha generado el éxodo de cientos de miles de personas, afirmó.



El mandatario abogó en cambio por una estrategia que "aísle diplomáticamente al Gobierno de Nicolás Maduro" y le permita a los venezolanos ir hacia una "transición" democrática. "Creo que los Estados Unidos son los primeros en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino", enfatizó Duque a casi un mes de haber asumido el poder con un discurso muy crítico contra Maduro.



El jefe de Estado agregó que la "presión internacional" tiene que llevar a que "el mismo pueblo venezolano, incluidas sus instituciones -o lo que queda de ellas- puedan permitir esa transición" hacia un nuevo gobierno.



