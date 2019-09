'Colombia debe cumplir concepto de ONU en caso Vernot', dice defensa

Colombia debe cumplir de inmediato con la reciente decisión de la ONU en la que pidió liberar al abogado Alexandre Vernot, pues su detención pudo ser arbitraria.Eso dirán un comunicado que será expedido este lunes los abogados que representan a Vernot, y en el que rechazan los argumentos de la Cancillería, según los cuales la decisión de la ONU es solo una recomendación y por lo tanto no obliga al Estado.

Como informó este diario este viernes pasado, el Grupo de Trabajo sobre Detención arbitraria de la ONU emitió una opinión en la que no solo piden la libertad de Vernot, sino que se le repare, y se investigue a los fiscales que llevaron su caso, entre ellos, el ex Fiscal General Néstor Humberto Martínez.



Vernot fue arrestado en septiembre del año pasado como parte del llamado "caso Hyundai", que involucra al empresario Carlos Mattos y un supuesto soborno para que funcionarios judiciales fallaran a su favor en el pleito que tuvo con la firma automotriz Hyundai cuando esta decidió quitarle la representación en Colombia.

Un día después, el pasado sábado, la cancillería sacó un comunicado en el que sostiene que piensan apelar la decisión de la ONU y aclara, además, que el Estado no se siente obligado a cumplir porque las decisiones de este organismo de la ONU no serían vinculantes.



"Contradecimos categóricamente lo señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en relación a que las decisiones de tal organismo de la ONU serían “recomendaciones y no obligaciones para los Estados”.

Al respecto, enfatizamos que Colombia ratificó la Carta de la ONU, que conjuntamente con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con otros tratados internacionales sobre derechos humanos, fundamentan la obligación internacional de Colombia de respetar los derechos humanos y de cumplir de buena fe con las decisiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU", dijo Ignacio Álvarez, presidente de la firma de abogados que defiende a Vernot.

Añade además, que la propia Corte Constitucional de Colombia, en una sentencia del año 2016, dejó claro que “la obligación de respeto, garantía y protección de los derechos humanos se encuentra consagrada en diversos instrumentos y tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad y que tanto la jurisprudencia de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, como las recomendaciones de los organismos internacionales que tienen funciones de monitoreo, seguimiento o control respecto del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, también tienen fuerza vinculante al momento de interpretar el alcance de los derechos fundamentales”.

Según Álvarez, el recurso de reconsideración que el gobierno dijo que interpondrá tampoco suspende su obligación de liberar de inmediato a Vernot y que el mismo mecanismo sería improcedente pues el gobierno omitió responder a la denuncia internacional dentro del plazo establecido para ello.



Como también informó este diario, al parecer alguien en la embajada de Colombia en Ginebra, "engavetó" el documento enviado por la ONU y en el que se le daba un plazo al Estado para responder a sus inquietudes sobre el caso Vernot.



Cuando el Estado finalmente contestó, los plazos otorgados ya estaban vencidos y la ONU emitió su concepto sin tener en cuenta los argumentos del gobierno.







