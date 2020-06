México, cuarto país de Latinoamérica en superar los 100.00 contagios

México cumplió este fin de semana 100 días desde que detectó el primer contagio de coronavirus. Luego de tres meses y poco más de una semana, el país se convirtió en el cuarto en Latinoamérica en superar los 100.000 casos positivos (tras Brasil, Perú y Chile).



Aunque la tasa de muertos de México por cada 100.000 habitantes (10,86, según la universidad Johns Hopkins) es menor a la de países como Estados Unidos (33,78), Brasil (17,40), Italia (56,10) y España (58,08), lo cierto es que ya es el séptimo país del mundo con más decesos (cerca de 14.000) y el 14 en cifra de contagios (más de 117.000).



En medio de este panorama, los mexicanos enfrentan el reto de poner en marcha su locomotora económica y frenar el ritmo de contagio en un país de alrededor de 130 millones de habitantes, que además tiene una de las urbes más densamente pobladas del mundo: Ciudad de México.



Pero justo cuando el país se debate en cómo regresar a la nueva normalidad, durante la semana pasada, cuando se inició una nueva fase de reapertura, México registró 1.092 fallecimientos por el virus durante 24 horas el pasado miércoles.



Pero el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (Amlo), le atribuyó ese dato a un “ajuste” a las cifras, que sumaron datos de días anteriores. Aunque Amlo también reconoció que hay “ineficiencias” en el recuento.



El subsecretario mexicano de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó en conferencia de prensa el domingo que los 32 estados del país permanecen en “riesgo máximo” de contagios, por lo que la reapertura debe esperar. “No hay razón alguna para que en estos momentos reabran empresas de actividades no esenciales”, explicó.



La reapertura creó cierta confusión, dado que el Gobierno federal anunció el primero de junio el inicio de la “nueva normalidad” a pesar de que en el país no se ha superado el pico de la pandemia.



Por otro lado, López-Gatell dijo que el país podría superar los 35.000 decesos y llegar hasta los 60.000 en un “escenario catastrófico”. ¿Qué hay detrás de las cifras que tiene México tras 100 días con el virus?

El subsecretario de Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, asegura que el país podría llegar a los 35.000 decesos por covid-19. Foto: EFE

Piden más pruebas

Aunque la estrategia mexicana ha tenido aciertos como en la rápida identificación de los primeros casos, un inicio oportuno de la cuarentena y el incremento de la capacidad hospitalaria, las críticas al Gobierno coinciden en su negativa a hacer pruebas masivas.



Según la Universidad de Oxford, México solo realiza 1,95 pruebas por cada 1.000 habitantes, ocupando el último lugar entre los países latinoamericanos con información disponible.



El doctor Manuel Rodríguez, profesor de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero de la comisión universitaria para la atención del coronavirus, le explicó a EL TIEMPO que México desde el principio concentró las pruebas de diagnósticos en los pacientes más importantes.



“El país no les puede hacer pruebas a todos en la comunidad porque somos 130 millones de personas. (…) Por eso el país decidió concentrarse en los casos importados nuevos; en la segunda etapa en evitar que la epidemia llegue a todas las comunidades del país; y en la tercera, a que no se saturen los hospitales”, dijo.



Según datos oficiales, las unidades de cuidados intensivos (UCI) en la capital mexicana están ocupadas en un 80 por ciento. Rodríguez espera que el país no sature sus UCI debido a que, según él, México logró frenar la epidemia durante el mes de abril, cuando se esperaba el pico.

México reporta más de 100.000 casos de coronavirus y supera los 13.000 muertos por la enfermedad. Foto: AFP

Contradicciones

“México está construido por muchos Méxicos, en el que cada quien soporta y afronta esta situación en una circunstancia diferentes. Hay quienes se resguardan en su casa de campo, pero hay otros que si están en confinamiento dejan de comer ellos y sus familias”, menciona Salvador Bueno, director de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc.



El dilema que expone el doctor Bueno es al que se enfrentan las personas que han dejado de trabajar por causa de las inevitables, pero muy necesarias medidas de confinamiento. Pero justo cuando las autoridades mexicanas preparaban la reapertura, la cifra de los 100.000 contagios reveló la cruda realidad.



Además, a esto se le suma que al presidente de México se le han criticado errores de comunicación en sus discursos durante conferencias. Recientemente dijo que habían “domado” la pandemia. Luego López-Gatell contradijo a Amlo al señalar que esto aún no ocurre “ni en México ni en el mundo”.



En cuanto a los errores presidenciales de comunicación, el doctor bueno agregó: “Mi opinión es que no se ha manejado (la crisis sanitaria) de manera correcta. Aun cuando hubiera podido haber sustento en predicciones estadísticas, este contagio deja a la vista un mal manejo de la comunicación. Las estadísticas las están adaptando a un discurso presidencial. Eso, desde mi punto de vista, genera división entre lo que el Gobierno comunica y lo que se percibe afuera”.

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha sido criticado por enviar mensajes confusos a la opinión pública. Foto: EFE

Amlo no se hará el test pese a que estuvo en contacto con un positivo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró ayer que no se hará la prueba tras el contagio de Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien el domingo resultó positivo a la covid-19 después de estar el viernes en un evento con el mandatario.



“No me hago la prueba porque no tengo los síntomas. Afortunadamente estoy bien y me cuido, sé guardar la distancia”, justificó López Obrador en su rueda de prensa matutina. El director del IMSS confirmó su contagio la noche del domingo al sostener que “se mantiene vigilancia epidemiológica del caso”.

CARLOS J. REYES

REDACCIÓN INTERNACIONAL

