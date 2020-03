Medios denuncian que fallecidos aparecen en las calles de Guayaquil

'Cadáveres empiezan a aparecer abandonados en varias esquinas de Guayaquil'. Ese es el conmovedor titular con el que el diario local El Universo describe la situación de lo que ocurre en esta ciudad ecuatoriana.



“Guayaquil vive una pesadilla. Vive escenas de película de terror, de desesperación. Además de los gritos lastimeros de clamor afuera de las casas de salud públicas y privadas -para que cientos de personas agonizantes sean recibidas y les traten la enfermedad-, los cuerpos de quienes han fallecido en los domicilios empezaron a ser arrojados en las aceras, en esquinas, portales o depósitos de basura...”, describe la nota de prensa.



(Lea también: ¿Por qué Ecuador ha sido tan golpeado por el coronavirus?)

En Ecuador, la cifra oficial de fallecidos por el covid- 19 es de 75 personas y otros 61 posibles decesos por la enfermedad. Sin embargo, la realidad que se vive en Guayaquil, ciudad costera y epicentro del contagio, evidencia la grave crisis sanitaria.



El periodista guayaquileño Carlos Vera, le dijo a a EL TIEMPO que las cifras son irreales. “El promedio de fallecidos en esta ciudad es de 150” y no se puede confirmar cuántos son por coronavirus porque mueren sin hacerles las pruebas.



El diario El Comercio informó este martes que del 23 al 30 de marzo 308 cadáveres "fueron recogidos de distintos domicilios" en la ciudad de Guayaquil. Incluso, solo el 31 de marzo 111 cuerpos estaban pendientes de ser levantados de varios hogares.



No se sabe con certeza cuántos fallecidos en domicilios o en centros hospitalarios se han producido en los últimos días por efecto de la pandemia, pero el clamor ciudadano es por la falta de retiro de los cuerpos.



(Lea también: Guayaquil no tiene cómo enterrar sus muertos en medio del coronavirus)



“Los cadáveres de personas fallecidas con síntomas del covid-19 u otras patologías empezaron a aparecer abandonados en las esquinas. La crítica era que al llamar al 911 nadie daba solución y los cuerpos se descomponían por dos y hasta cuatro días de espera”, señala la nota periodística.



La semana pasada, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que en tres días recogieron 100 cuerpos. En algunos casos, estos llevan hasta 72 horas sin ser levantados.



El viceministro de Atención Integral en Salud, Ernesto Carrasco, explicó que el protocolo hospitalario para el levantamiento de los cuerpos se lleva a cabo con ayuda del 911 y organismos médicos, policiales y militares, pero reconoció que el procedimiento es más complejo cuando se trata de un fallecimiento domiciliario, debido a las circunstancias y situación de movilidad vigente por la emergencia sanitaria.

Los cadáveres de personas fallecidas con síntomas del covid-19 u otras patologías empezaron a aparecer abandonados en las esquinas. FACEBOOK

TWITTER

Explicó también que se han realizado convenios con funerarias que colaborarán con la cremación de 14 cuerpos diarios. Las autoridades guayaquileñas preparan un campo santo especial para dar sepultura a los fallecidos.



Las últimas cifras oficiales sobre el comportamiento del contagio en este país no son alentadoras. El incremento de casos confirmados fue de 274, pasando de 1.966 de la tarde del lunes a un total de 2.240 en la mañana de este martes. 1.563 pertenecen a la provincia del Guayas cuya capital es Guayaquil.



Un número de 3.257 casos sospechosos engrosan los datos. Se mantiene el mayor número de contagiados, con 1.380, las personas con edades entre los 20 y 49 años seguidos de 532 pacientes con edades de 50 a 64 años y 40 personas con más de 65 años han sido afectadas.



MAGGY AYALA SAMANIEGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

QUITO