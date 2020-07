Quito ya casi iguala a Guayaquil en contagios

Quito está a punto de igualar en número de contagios a la costera Guayaquil, epicentro de la pandemia por el coronavirus en Ecuador, entre marzo y abril, aunque el número de los fallecidos oficiales por la enfermedad es aún más bajo.



La situación de la capital, ciudad de tres millones de habitantes, es alarmante desde hace mes y medio, cuando la desescalada disparó los positivos por encima de lo esperado. Casi el triple. Hasta ayer, según estadísticas oficiales, la urbe acumulaba 17.741 casos, 29 menos de los que registra Guayaquil hasta ahora.



En la ciudad costera, la inmensa mayoría de los contagios se dieron en la segunda quincena de marzo y la primera de abril, en una rápida proliferación que colapsó sus sistemas sanitario y funerario.



El próximo sábado, con motivo del 485 aniversario de la fundación de Guayaquil, sus ciudadanos recordarán a las víctimas de aquella tragedia, que se cobró la vida de más de 10.000 personas entre casos confirmados y no confirmados. En cambio, en Quito, la progresión de contagios ha sido paulatina, y la curva no acaba de aplanarse.



“El virus está ganando bastante terreno y en cierto punto puedo decir que también ya reclamando vidas”, explicó Danilo Calderón, gerente del hospital IEES Quito Sur, uno de los frentes de batalla contra la pandemia.



Esta tendencia en la capital se inició en la última semana de junio y ha proseguido todo este mes, explicó el directivo, quien auguró que la “tendencia al alza” seguirá “todo lo queda de julio y hasta las dos primeras semanas de agosto”.



La propagación desproporcionada ha llevado a las autoridades a desplegar fuerzas de seguridad en siete sectores de la ciudad, con el fin de impedir que la población se salte las recomendaciones de llevar mascarilla, mantener distancia y no celebrar fiestas.



Además, 70 brigadas solidarias colaboran en la tarea de “romper la cadena de transmisión”, según el municipio, que no descarta ampliar el toque de queda nocturno.



Las autoridades atribuyen la ola de contagios al descontrol social, que ha llevado al consiguiente aumento de las sanciones. Las políticas municipales y gubernamentales no acaban de convencer a la población, entre otras razones, porque el confinamiento al inicio de la pandemia dejó a cientos de miles de personas sin sustento.



EFE