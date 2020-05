Cifra de covid-19 en Nicaragua es baja, pero hospitales están llenos

El número de fallecidos constatados por covid-19 se elevó este martes en Nicaragua a ocho y el de contagiados a 25, en una semana en la que también ocurrieron "otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento" y murieron por otras causas, según las autoridades.



"En total hemos tenido ocho personas fallecidas por covid-19 desde el inicio de la pandemia", precisó el secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, al leer el informe sobre la situación del coronavirus ante medios oficiales.



Hasta el martes pasado Nicaragua acumulaba 16 casos confirmados, con cinco fallecidos, para una tasa de letalidad de 31,25 %, la más alta de América, según las cifras oficiales.



Sin embargo, según reporta La Prensa, diario de Nicaragua, algunos hospitales del país tienen largas filas para atender a los pacientes. De hecho, la vicepresidenta de la Asociación Médica Nicaragüense le dijo a ese medio que están llegando a la “saturación del sistema médico”.



Por otro lado, La Prensa también advirtió que la Alcaldía de Managua triplicó su compra de ataúdes durante la pandemia del coronavirus. El diario explica que esta administración pública suele ayudar a las personas más pobres con la adquisición de féretros. Sin embargo, los lotes de estos elementos se han multiplicado, al parecer esperando una escalada de decesos.



Nicaragüenses asistieron a festivales que organizó el gobierno a mediados de abril. Foto: EFE

Gobierno de Nicaragua cumplió seis días sin reportar nuevos casos

El Gobierno que preside Daniel Ortega, que no ha precisado el número de pruebas que ha realizado, había recalcado hasta ahora que todos los casos habían sido importados, es decir que no se habían registrado casos de transmisión local comunitaria.



Sin embargo, en el nuevo informe no especifica la trasmisión local comunitaria, sólo que "seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas".



El Ministerio de Salud completó seis días sin ofrecer el informe sobre los casos confirmados del covid-19, que ahora avisó lo hará de forma semanal, mientras los hospitales siguen acogiendo a cientos de pacientes con problemas respiratorios.



El independiente Observatorio Ciudadano covid-19 contabiliza hasta ahora al menos 1.033 casos de contagio de la enfermedad, 1.008 casos más que los reconocidos por las autoridades, entre ellos 122 profesionales de la salud. También reporta 188 muertes por neumonía y sospechosas de covid-19 que han sido verificadas por el Observatorio.



El Ejecutivo ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por no establecer restricciones ni suspendido las clases en medio de la pandemia.



El presidente Ortega se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local que se ha contraído en los dos últimos años y que es mayoritariamente informal. También ha calificado de "medidas extremas" y "radicales" el confinamiento y la suspensión de vuelos internacionales, y ha dicho que su Gobierno mantendrá "las actividades normales", guardando las recomendaciones de las autoridades de Salud.

El presidente Daniel Ortega estuvo varias semanas sin aparecer en la vida pública del país. Foto: EL TIEMPO

Exministro dice que están en fase exponencial

Nicaragua ya se encuentra en una "fase exponencial" de contagios del COVID-19, a pesar de que esta ha sido negada por las autoridades del Gobierno, afirmó este martes el exministro de Salud, Lombardo Martínez (1997-1999).



"Naturalmente que en este momento estamos viviendo la fase exponencial de la transmisión del contagio", dijo a Martínez, quien recientemente se unió con cuatro exministras de Salud para informar de la situación a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Aunque el Gobierno reconoció este martes nuevos casos de covid-19, para alcanzar los 25 confirmados, con ocho muertos, Martínez dijo dudar de la información oficial, al igual que las exministras de Salud Lea Guido (1980-1985), Dora María Téllez (1985-1990), Martha McCoy (1999-2000) y Margarita Gurdián (2004-2007).



Las dudas se deben a la forma en que el presidente Daniel Ortega ha manejado la pandemia, sin establecer restricciones, ni medidas de prevención y, al contrario, promoviendo aglomeraciones, en clara contradicción con las recomendaciones de la OMS y la OPS.



"Nos parece que esta política del Gobierno puede ser como estrategia para que la enfermedad se difunda hasta llegar a una inmunidad colectiva, pero es un enorme precio en vidas humanas", advirtió Martínez.



