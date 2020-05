Chile alcanza un nuevo récord de muertes diarias por el coronavirus

Chile registró este jueves un nuevo récord de muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, con 49 fallecidos, para totalizar 890 decesos en 86.943 contagios desde que el 3 de marzo registró el primer caso.



El país enfrenta semanas críticas de contagios que mantienen a tope la capacidad de atención de los servicios de salud, sobre todo en Santiago, la capital, donde viven siete de los 18 millones de habitantes del país y donde desde hace dos semanas rige una cuarentena obligatoria, que las autoridades resolvieron prolongar por una semana más.



Este jueves, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que esta medida podría prolongarse por tiempo indefinido en caso de que la población no respete las normas de distanciamiento físico. "El seguimiento de las medidas de cuarentena no está siendo satisfactorio en la Región Metropolitana", alertó el ministro, al entregar el reporte diario de casos.



En el centro de Santiago, largas filas podían observarse en una de las oficinas de la Administradora del Seguro de Cesantía, con personas que buscaban cobrar sus seguros de desempleo.



Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregará la tasa de desempleo del último trimestre móvil (febrero-abril), una cifra que las autoridades adelantaron superará el millón de desempleados, con una tasa de sobre el 10%.



"Si hubieran hecho un mejor plan, la gente no estaría exponiéndose; en el fondo es su vida la que están exponiendo al estar haciendo esta fila", se quejó ante la AFP Claudia Rivera, de 38 años, quien perdió su empleo como asistente dental a causa del coronavirus.



"No tendríamos que estar aquí todos amontonados. Las instituciones están todas desordenadas como los bancos, no están funcionando bien", afirmó de su lado Mariano González, un transportista, quien esperaba también su turno en una numerosa fila afuera de un banco. Santiago es el foco de la pandemia en Chile, con el 80% de los contagios.



En la cuidad, con barrios superpoblados, la ocupación de las camas de cuidados intensivos (UCI) es de más del 90%, por lo que muchos pacientes fueron trasladados a hospitales de otras regiones durante la semana. A nivel nacional, la ocupación en las camas UCI alcanza el 86%, de acuerdo al último reporte oficial.



AFP