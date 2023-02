Eduardo Brito, padre de Federico Brito, le pidió a su hijo que sus restos fueran llevados al cielo para que desde allí pudiera ver a sus nietos.



La razón del pedido de su padre fue que Federico trabajaba como fabricante de piezas para cohetes, por lo que tenía más posibilidades de cumplirle su deseo.

Tiempo después del fallecimiento de su ser querido logró ser el “primer latinoamericano en realizar el envío al espacio tanto de cenizas de personas como de mascotas a través de satélites que son puestos en órbita a más de 500 kilómetros de distancia de la Tierra”, según afirmó el medio argentino Clarín.



Lo anterior se dio debido a Federico Brito, fundador de la empresa ‘Last trip, your star in the sky’ -Último viaje, tu estrella en el cielo- , la cual tiene como finalidad “dar la oportunidad de trascender al plano del planeta. Hacemos tanto el envío de cenizas como de archivos digitales: uno puede enviar fotos y mensajes y hacer que queden en el espacio por años”, mencionó Federico en el medio argentino.

(Le puede interesar: detectan 'por casualidad' un pequeño asteroide).

¿Cómo hacen esto posible?

Facebook Twitter Linkedin

Quienes adquieran este servicio podrán escoger a qué órbita mandar los restos, ya sea a LEO o a GEO. Foto: iStock

De acuerdo con lo detallado por el argentino, en el medio Clarín, mencionó que las cenizas se “colocan en un módulo que tiene varias celdas individuales. Entra un gramo por compartimiento. Este dispositivo después va adherido al satélite y es llevado al espacio en un cohete de Space X [la empresa de Elon Musk] que lo deja en órbita. El satélite tiene un sistema de propulsión que hace que quede en el espacio por lo menos por cinco años”.



En el día del despegue se les compartirá el link a los familiares para que puedan ver el proceso de lanzamiento y seguirlo en vivo, además de ver la ubicación del módulo en el espacio a través de la app del NORAD, agregó.

(Puede leer: Increíble, captan la cara de un oso en la superficie de Marte).

Finalmente, el precio por llevar las cenizas al espacio está en un rango de 2.500 dólares por gramo, sin embargo este varia dependiendo a la distancia que se desee enviar desde la tierra, afirmó el empresario argentino al medio Clarín.



Para alivios de quienes desean realizar este proceso, la empresa da la oportunidad de que el monto equivalente pueda ser pagado a cuotas e incluso, si se desea, puede ir haciendo un abono en vida.



Pero no sólo llevan cenizas, puesto que dan la posibilidad de que fotos, mensajes, publicidad especial y arte puedan ser enviadas y guardadas en el espacio.

Más noticias en EL TIEMPO

La loca idea de la Nasa para tener oxígeno en la Luna: extraerlo por una tubería

La historia de Darío, el barrendero que se graduó de médico tras varios fracasos

Latina muestra su casa de 'primer mundo' en Dinamarca y la critican en redes

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS