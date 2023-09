El número de fallecidos por el paso de un ciclón extratropical al sur de Brasil subió a 28, con seis nuevas víctimas reportadas por las autoridades en las últimas horas, informaron este miércoles fuentes oficiales.



Los seis cuerpos sin vida fueron hallados en el Roca Sales, un municipio del estado de Río Grande do Sul, según la Defensa Civil.



Fronterizo con Argentina y Uruguay, ese estado es la región más golpeada por el ciclón, con un balance preliminar de 27 muertos y alrededor de 5.000 evacuados, según las autoridades.

Lamentamos cada vida perdida y estamos trabajando para hacer todos los rescates posibles en las regiones afectadas

La otra víctima mortal se reportó en el vecino estado de Santa Catarina, donde un hombre perdió la vida cuando un árbol se cayó sobre el vehículo en el que viajaba.



De acuerdo con el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, las acciones de rescate ahora van a concentrarse en el Valle del Río Pardo y no se descarta que nuevas víctimas sean encontradas.



"Lamentamos cada vida perdida y estamos trabajando para hacer todos los rescates posibles en las regiones afectadas. Miles de personas ya fueron rescatadas por nuestros equipos", señaló en las redes sociales.

Alrededor de 60 municipios de Rio Grande do Sul han sufrido daños como consecuencia de las fuertes rachas de viento y el gran volumen de precipitaciones, que ha aislado comunidades enteras como consecuencia de inundaciones y crecidas de los ríos.



Según Defensa Civil, 15 de los 21 muertos notificados en Rio Grande do Sul ocurrieron en Muçum, donde las lluvias han sumergido bajo el agua a buena parte del municipio y muchos vecinos se han visto obligados a refugiarse en el tejado de sus casas.



Este es el cuarto ciclón extratropical que golpea Rio Grande do Sul desde junio pasado.



Ese mes, el paso de otro ciclón provocó la muerte de 16 personas y unos 15.000 evacuados. En julio, volvió a repetirse el fenómeno dejando un muerto, una veintena de heridos y alrededor de un millón de personas sin luz. En agosto pasó un tercero sin que se notificaran grandes daños.

