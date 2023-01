El 2023 será complejo y retador para América Latina que deberá enfrentar un contexto internacional desfavorable en el que se espera, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), una desaceleración simultánea de los tres principales motores económicos (EE. UU., China y la Unión Europea), cuyo efecto será un débil crecimiento global de 2,7 por ciento, que incluso podría caer por debajo del dos por ciento según su directora Kristalina Georgieva, y con posibilidades, cada vez más ciertas, de que algunas economías entren en recesión.



Los efectos del conflicto en Ucrania, la lucha para controlar la inflación y las tasas de interés, los desafíos de los mercados de la energía y el camino incierto que tomará la China pospandemia son eventos que impactarán a nuestra región.



Toda una “policrisis”, como lo afirmó esta semana la directora gerente del Foro Económico Mundial (FEM), Saadia Zahidi, en medio de la que Latinoamérica enfrentará un mapa político reconfigurado.



A la nueva marea rosa que tiene a las cinco principales economías en manos de gobiernos de izquierda, pero con diferencias importantes entre ellas, y con un escenario global y regional mucho más adverso del que habían gobernado los mandatarios de la primera marea rosa a principios de siglo, en lo político, el 2023 estará marcado por un contexto con alto nivel de incertidumbre, inestabilidad y volatilidad. Esta combinación explosiva y, sobre todo, la brecha que existe entre la magnitud y complejidad de los problemas a resolver y la menguada capacidad de los gobiernos para dar respuesta a los mismos, seguirá generando crisis de gobernabilidad en varios países de la región.



Eso sumado a que una nueva amenaza requiere de máxima atención: el populismo de extrema derecha que dinamita la institucionalidad, exige la intervención militar cuando los resultados no son de su preferencia, y ataca a la democracia desconociendo sus valores y principios. Sectores trumpistas en EE. UU. y bolsonaristas en Brasil son dos ejemplos recientes de este peligroso fenómeno en nuestro hemisferio.



Además, un segundo grupo de democracias podrían sufrir nuevos deterioros hasta convertirse en regímenes híbridos. De hecho, algunos de estos podrían aumentar su deriva autoritaria. Mientras que en las dictaduras cubanas y nicaragüense no se anticipa, de momento, una apertura democrática, Haití vivirá un año crítico. En otros países, en cambio, pese a los enormes desafíos, la democracia mantendrá su calidad y resiliencia, o incluso podría experimentar avances.



América Latina vivirá un rally electoral marcado por la celebración de tres procesos generales —presidenciales y legislativas— en Paraguay, Guatemala y Argentina, las dos últimas con posibilidades de ir a segunda vuelta para definir a su nuevo mandatario.

En Argentina también habrán elecciones para finales de año. Foto: Efe

Intensa agenda electoral

México celebrará dos elecciones estatales, que servirán de termómetro de cara a las elecciones presidenciales de 2024, mientras que Ecuador votará un referendo para aprobar o no una eventual modificación de la Constitución en materia de seguridad ciudadana, instituciones del Estado y medioambiente. A ello debemos agregarle las elecciones locales en Colombia y, en Chile, el segundo plebiscito de salida vinculado al proceso constituyente.



En Perú, ante el malestar y la presión social detonada por la salida de Pedro Castillo y a pesar de que hay acuerdo para adelantar las elecciones para abril de 2024, no se puede descartar un nuevo adelantamiento de las elecciones generales.



En Paraguay, la contienda presidencial del 30 de abril estará centrada entre el candidato oficialista del Partido Colorado, Sebastián Peña (cercano al expresidente Horacio Cartes) y el candidato de la concertación opositora que reúne a varias fuerzas políticas, Efraín Alegre. El oficialismo parte con ventaja, pero podría haber sorpresa.



La siguiente cita presidencial será en Guatemala el 25 de junio, cuyas elecciones podrían o brindar una oportunidad de mejora o acelerar el deterioro democrático y social del país provocado por los tres últimos presidentes (Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y AlejandroGiammattei).



Las encuestas ubican a las opositoras Zury Ríos (conservadora) y Sandra Torres (populista de centroizquierda) encabezando los sondeos y a Manuel Conde, el candidato oficialista, muy lejos de ambas. Seguramente, habrá voto de castigo al oficialismo, pero no se anticipa un giro a la izquierda ni tampoco se descarta que surja un candidato que dé la sorpresa a último momento. En esta oportunidad, podría ser Edmundo Mulet.



Pero, quizá los ojos de la región a nivel electoral estarán puestos en lo que ocurra en Argentina el 22 de octubre cuando el país del sur vote a su nuevo presidente.



El panorama sigue abierto tanto del lado del Gobierno como de las oposiciones.

Cristina Fernández de Kirchner (condenada en primera instancia a seis años de cárcel y a inhabilitación permanente para desempeñar cargos públicos) pasó de autoexcluirse de los comicios a denunciar ser víctima de “proscripción”.



De ahí que no esté claro si el presidente Alberto Fernández buscará su reelección (la valoración ciudadana de su gestión es negativa) o si dará un paso al costado para apoyar a otro candidato, que podría ser el actual ministro de Economía, Sergio Massa o alguna figura del peronismo o kirchnerismo como Eduardo ‘Wado’ de Pedro o Axel Kicillof. Tampoco se conoce aún quién liderará el sector opositor de Juntos por el Cambio, ya que existen varios aspirantes entre los que se destacan el expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex ministra Patricia Bullrich y algunos nombres del radicalismo.



Un tercer interrogante es hasta dónde crecerá el candidato anti-casta de derecha Javier Milei y si correrá por su cuenta o en alianza con algún sector de la oposición.



Lo cierto es que, sin importar la baraja de candidatos, es probable que haya voto de castigo al Gobierno (alternancia por tercera vez en 12 años) con tendencia al centro derecha o derecha.



De todos estos procesos, importa observar dos tendencias. La primera, si se mantendrá el voto de castigo a los oficialismos, que marcó el periodo electoral 2019-2022, y la segunda, si seguirán triunfando los gobiernos de izquierda o si por el contrario veremos un cambio de ciclo político favorable a gobiernos de centro derecha o derecha a nivel regional, como ocurrió en 2015 con el triunfo de Mauricio Macri.

Una mujer deposita su voto en el Liceo Técnico de Valparaíso (foto de archivo del plebiscito en Chile). Foto: Adriana Thomasa. EFE

Gobiernos bajo la lupa

Más allá del agitado calendario electoral, recientes gobiernos en marcha también serán de amplio interés para la región comenzando por el inicio del tercer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que arranca bien complicado.



Además de la difícil situación económica y social que heredó, a tan solo una semana de asumir el poder, Lula debió enfrentar la mayor crisis desde el regreso del país a la democracia en 1985: el atentado en contra de las instituciones constitucionales perpetrado por sectores extremistas de derecha cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, que reclamaban un golpe militar.



En el caso venezolano, la marcha de las negociaciones entre el régimen autoritario y la oposición venezolana tendrá que pasar la prueba de fuego de comprobar si Nicolás Maduro realmente tiene la voluntad política para permitir que se celebren unas elecciones presidenciales con plenas garantías en 2024.



Fuera de América del Sur, hay que poner foco en las dictaduras de Nicaragua y Cuba, la deriva autoritaria en El Salvador, la marcha de los gobiernos de Xiomara Castro en Honduras y de Rodrigo Chávez en Costa Rica y la grave crisis política, económica, humanitaria y de refugiados que vive Haití, convertido en un Estado fallido.



En resumen. Con tantos cisnes negros y rinocerontes grises no es fácil hacer pronósticos. Pero sí podemos afirmar que el 2023 traerá “tiempos nublados” para la región a la que le urge mandatarios que reconquisten la confianza ciudadana en la política y sus instituciones, recuperen el crecimiento, mejoren la calidad de las políticas públicas, renegocien los contratos sociales y protejan, fortalezcan y repiensen la democracia para adaptarla a las sociedades del siglo XXI.



DANIEL ZOVATTO*

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @Zovatto55



(*) Director regional en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (Idea)